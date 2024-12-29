وزير التموين ومحافظ القاهرة يناقشان استراتيجيات تطوير الخدمات التموينية وتعزيز الأمن الغذائي

استقبل الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، صباح اليوم الأحد، الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بمبنى ديوان عام المحافظة، لبحث ملفات استراتيجية تتعلق بتحسين الخدمات التموينية وتعزيز الأمن الغذائي.

شملت الزيارة عددًا من المحطات الهامة، من بينها افتتاح سوق اليوم الواحد في منطقة الجمالية، والمركز التكنولوجي للخدمات التموينية، ومنفذ دائم لبيع السلع الأساسية بمنطقة روض الفرج.

رافق الوزير والمحافظ في جولتهما نخبة من المسؤولين، من بينهم اللواء إبراهيم عبد الهادي، نائب المحافظ للمنطقة الغربية، والدكتور حسام الدين فوزي، نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، والمهندس أشرف منصور، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية.

كما حضر اللواء وليد أبو المجد، نائب وزير التموين، والدكتور علاء ناجي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة والوزارة.

ناقش اللقاء سبل تطوير الخدمات التموينية وتوفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة، خاصة مع اقتراب شهر رمضان. واستعرض الحضور أبرز المشروعات الحالية، إلى جانب تنظيم معارض تهدف إلى توفير السلع بأسعار تنافسية.

خلال عرض تقديمي بالقاعـة الكبرى بديوان المحافظة، تم الكشف عن مؤشرات هامة حول المنظومة التموينية بالقاهرة، التي يستفيد منها حوالي 6.9 مليون مواطن عبر 2.1 مليون بطاقة تموينية. وتضم المحافظة 916 بدالًا تموينيًا، و288 جمعية استهلاكية، و550 منفذًا لمشروع جمعيتي.

كما تشمل الإمكانات التموينية بالعاصمة صومعتين، و18 مطحنًا (13 منها قطاع عام)، و2028 مخبزًا بلديًا، إلى جانب 341 محطة وقود.

أكد محافظ القاهرة أن وزارة التموين تلعب دورًا حيويًا في تحقيق الاستقرار في الأسواق وتعزيز الأمن الغذائي.

وأشار إلى أن المحافظة تدعم جهود الوزارة لضمان استدامة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع التركيز على توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة.

من جهته، شدد وزير التموين على أهمية التنسيق المستمر مع محافظة القاهرة لتطوير الخدمات التموينية بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق أقصى استفادة من الإمكانات المتاحة.