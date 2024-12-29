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الأحد 29 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

رئيس أذربيجان: بعض الجهات في روسيا حاولت إخفاء التفاصيل بشأن سقوط الطائرة

بوتين وعلييف
بوتين وعلييف
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صرّح الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، اليوم الأحد، بأن طائرة الركاب التي تحطمت في كازاخستان، وأسفرت عن مقتل 38 شخصاً، تعرضت لإطلاق نار من الأرض في روسيا، داعياً موسكو إلى الاعتراف بمسؤوليتها عن الحادث، وفقاً لما أوردته "القاهرة الاخبارية".

وأعرب علييف عن أسفه لمحاولات بعض الأطراف في روسيا إخفاء الحقيقة المتعلقة بتحطم طائرة الخطوط الجوية الأذربيجانية، من خلال نشر روايات زائفة حول أسباب الحادث، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قدم اعتذاره لعلييف يوم أمس، واصفاً الحادث بأنه "مأساوي"، بعد تحطم الطائرة نتيجة إطلاق الدفاعات الجوية الروسية أثناء تصديها لهجوم بطائرات مسيّرة أوكرانية.

ويأتي اعتذار بوتين وسط تزايد الادعاءات بأن الطائرة الأذربيجانية أُسقطت بسبب نيران الدفاعات الجوية الروسية خلال محاولتها التصدي لهجوم بطائرات مسيّرة أوكرانية قرب مدينة غروزني، عاصمة جمهورية الشيشان الروسية.

الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف طائرة الركاب كازاخستان روسيا