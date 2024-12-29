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الأحد 29 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

الأحد.. جامعة عين شمس تطلق عددا من الخدمات الجماهيرية بحرم المدينة الجامعية

رئيس جامعة عين شمس
رئيس جامعة عين شمس
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أعلنت  جامعة عين شمس تحت رعاية د. محمد ضيــاء زين العابدين  رئيس جامعة عين شمس ممثلة في قطاع التعليم والطلاب إطلاق عدد من الخدمات الجماهيرية، بالتعاون مع وزارة الداخلية  لتوطيد جسور الثقة والتعاون البنَّاء مع المؤسسات والهيئات المختلفة بالدولة على أساس من المشاركة المسئولة تجاه الوطن.

وأوضحت الجامعة أنه سيتم استضافة السيارات المتنقلة  (الأحوال المدنية/ الجوازات/ المرور) بجامعة عين شمس - بحرم المدينة الجامعية طلبة، بجوار مسجد المدينة، وذلك يوم الأحد الموافق ٢٠٢٥/١/٥ من الساعة العاشره صباحاً وحتى الرابعة مساءً.

وسوف يتم توفير كافة سبل الراحة لجميع المترددين سواء من أعضـاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب وأداء خدمة مميزة من خلال فريق عمل طلاب أسرة طلاب من أجل مصر وفريق إداري الإدارة العامة لرعاية الشباب وذلك بإشراف وتنسيق عام  إبراهيم سعيد حمزة أمين الجامعة المساعد لقطاع التعليم والطلاب

رئيس جامعة عين شمس وزارة الداخلية الخدمات الجماهيرية التعليم والطلاب