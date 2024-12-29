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الأحد 29 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى  قرارا رقم 597 لسنة 2024 باستبدال نص المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم 231 لسنة 2021 المشار إليه ، النص التالي: "يفوض رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم في مباشرة اختصاص رئيس الجمهورية المنصوص عليه في قانون الخدمة المدنية المشار إليه فيما يتعلق بالتعيين في وظائف مدير عام والإدارة الإشرافية، فما دونها بصندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم
ونشرت الجريدة الرسمية القرار
 

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