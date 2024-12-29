غدا.. وزارة الثقافة تنظم ملتقى الهناجر بعنوان "قراءة تحليلية في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان"

تنظم وزارة الثقافة من خلال قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال، ملتقى الهناجر الثقافي الذى يأتى هذا الشهر بعنوان "قراءة تحليلية في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان"، بالتعاون مع لجنة الحقوق الثقافية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، وذلك فى السابعة من مساء غد الاثنين، بمركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان شادي سرور.

يتحدث فى الملتقى الدكتورة نيفين مسعد عضوة المجلس القومي لحقوق الإنسان وأستاذة العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الأستاذة الدكتورة سوزان القليني عضوة المجلس القومي للمرأة وعميدة كلية الآداب جامعة عين شمس السابق، الأستاذة سميرة لوقا أمين اللجنة الثقافية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية، الدكتور عزت إبراهيم عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس تحرير الأهرام ويكلي، المستشار عصام شيحة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، الأستاذ الدكتور أشرف عبد الرحمن أستاذ النقد بأكاديمية الفنون .

تدير الملتقي الناقدة الأدبية الدكتورة ناهد عبد الحميد مدير ومؤسس الملتقى، كما يتخلل الملتقى باقة من أشهر الأغانى لكبار نجوم الطرب في مصر، تقدمها فرقة شموع بقيادة الفنان "سعيد عثمان" .