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الأحد 29 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الرئيس الصيني يقدم تعازيه لكوريا الجنوبية في ضحايا الطائرة المنكوبة

الرئيس الصيني شي
الرئيس الصيني شي جين بينج
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 أعرب الرئيس الصيني شي جين بينج اليوم الأحد عن تعازيه في ضحايا طائرة الركاب التابعة لشركة طيران "جيجو إير" الكورية الجنوبية. 


وبعث شي رسالة تعزية إلى القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية تشوي سانج موك، معربا عن حزنه جراء سقوط ضحايا إثر تحطم الطائرة بعد سقوطها في مطار موان الدولي في كوريا الجنوبية، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "شينخوا" الصينية.
وقال شي في رسالته إنه شعر بالصدمة والحزن عندما علم أن الحادث تسبب في خسائر بشرية فادحة، وأعرب نيابة عن الحكومة والشعب الصيني عن تعازيه في خسارة الأرواح وتعاطفه مع أسر الضحايا، وتمنى الشفاء العاجل للمصابين. 
يُشار إلى أن الطائرة المملوكة لشركة "جيجو إير" رقم 2216 قد تحطمت صباح اليوم عندما انحرفت عن المدرج أثناء هبوطها، ثم اصطدمت بسياج في مطار موان الدولي ببلدة موان على بعد نحو 288 كيلومترا جنوب غرب سول، وكانت على متنها 181 شخصا.

الرئيس الصيني شي جين بينج ضحايا طائرة الركاب الكورية الجنوبية