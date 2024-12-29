الزمالك يواجه الاتحاد.. جروس يرفع الحمل البدنى ويتعهد بإسعاد جماهير الفارس الأبيض

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة والفارس الأبيض مساء اليوم الأحد نحو ملعب "استاد القاهرة الدولي"، حيث يستضيف فريق الزمالك نظيره الاتحاد السكندري، ضمن منافسات الجولة الـسابعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل فريق الزمالك صدارة ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 11 نقطة، بالتساوي مع بيراميدز، إلا أن فارق الأهداف جاء لصالح القلعة البيضاء.

وحصد الزمالك الصدارة بعدما خاض 6 جولات، حقق خلالها الفوز في 3 مباريات وتعادل في مواجهتين وتعرض للهزيمة في مباراة وحيده، وسجل خلالهم 12 هدفًا، واستقبلت شباكه 6 أهداف.

بينما يحتل فريق الاتحاد السكندري المركز الخامس برصيد 9 نقاط، بالتساوي مع زد صاحب المركز الرابع، وعلى بعد نقطة من الأهلي صاحب المركز السادس.

وحقق الاتحاد السكندري الفوز في مواجهتين، والتعادل في 3 مباريات والهزيمة في مباراة، وسجل 3 أهداف، بينما اهتزت شباكه بهدفين.

ولم تكن الفترة الماضية مرضية بالنسبة لجماهير "ميت عقبة"، بعدما شهدت تعادلين للفارس الأبيض في الدوري الممتاز، في الجولتين الأخيرتين أمام طلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا، وفي كلتيهما تأخر الزمالك في النتيجة قبل العودة وتصحيحها والاكتفاء بالتعادل.

بخلاف الأداء المتذبذب للفريق، في أغلب أوقات المباريات والتي لولا خبرة بعض لاعبيه، مثل: أحمد السيد "زيزو" وعبدالله السعيد، لانتهت المباراتان بهزيمة الزمالك.

ويغيب عن الزمالك في تلك الفترة الخُطط الفنية، التى كان يعتمد عليها المدير الفني السابق البرتغالي جوزية جوميز، المدرب الحالي للفتح السعودي، بعد إنهاء عقده مع القلعة البيضاء، وظهر الفريق بدون التكتيكات وكأنه فريق مفكك.

ويعانى الزمالك في المواجهات الأخيرة من التأخر والانهيار في بداية اللقاءات، وعدم تطبيق الخطط الفنية خاصة أنها تشهد تسجيل أهداف في مرمى الفارس الأبيض مما يعنى وجود خلل فنى.

ويعمل السويسري جروس المدير الفني لفريق الزمالك، خلال التدريبات على تقسيم اللاعبين لمجموعتين لخوض تقسيمة لتنفيذ ما تم التدريب عليه خلال الفقرات الفنية.

ويحرص جروس ومعاونوه على منح اللاعبين تعليمات باستمرار لتنفيذها خلال التقسيمة.

ويعتمد جروس فى تلك الفترة على الرباعى محمود حمدي "الونش" وأحمد فتوح وعمر جابر وأحمد مصطفى "زيزو"، وإعطائهم تعليمات خاصة باستمرار، وفى مران الفريق يقوم جروس بعزلهم واعطائهم تدريبات خاصة بالكرة.

وحرص شيخ بوزيان مدرب الأحمال بالفريق على تنفيذ طلب جروس برفع الحمل البدني للاعبين لتجهيزهم بالشكل الأنسب لتلك المباراة.