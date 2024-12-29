رسميًا.. اتحاد الكرة يعلن مواعيد مباريات دور الـ32 لكأس مصر

أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري اليوم الأحد، جدول مباريات دور الـ32 من بطولة كأس مصر للموسم الحالي 2024/2025.
وتنطلق مباريات دور الـ32 من بطولة كاس مصر في الفترة من الخميس 2 يناير 2025 وحتى الاثنين 8 يناير 2025. وتُقام جميع المباريات بنظام خروج المغلوب.
مواعيد مباريات دور الـ32 بكأس مصر
الخميس 2 يناير 2025:
بتروجت× المقاولون العرب (ملعب بتروسبورت) الساعة 2:30 مساءً.
الجمعة 3 يناير 2025:
إنبي × حرس الحدود (بتروسبورت) الساعة 2:30 مساءً.
فاركو × الترسانة (ملعب الترسانة) الساعة 2:30 مساءً.
ديروط × زد إف سي (استاد القاهرة) الساعة 2:30 مساءً.
طلائع الجيش × الأولمبي (جهاز الرياضة العسكري) الساعة 2:30 مساءً.
الجونة × القناة (ستاد خالد بشارة) الساعة 2:30 مساءً.
الاتحاد × تيم إف سي (استاد الإسكندرية) الساعة 2:30 مساءً.
السبت 4 يناير 2025:
سيراميكا × لافيينا (ستاد المقاولون) الساعة 2:30 مساءً.
سموحة × منتخب السويس (ستاد الإسكندرية) الساعة 2:30 مساءً.
الإسماعيلي × طنطا ( ستاد الإسماعيلية) الساعة 2:30 مساءً.
البنك الأهلي × بترول أسيوط (استاد القاهرة) الساعة 2:30 مساءً.
الأحد 5 يناير 2025:
غزل المحلة × سبورتنج أو الحمام (استاد غزل المحلة)
مودرن سبورت × المصرية للاتصالات أو الشمس (استاد القاهرة)
الأربعاء 8 يناير 2025:
بيراميدز × المنصورة (ملعب الإسكندرية) الساعة 2:30 مساءً.
المصري × وادي دجلة (استاد السويس ) الساعة 2:30 مساءً.
الخميس 9 يناير 2025:
الزمالك × بلدية المحلة أو أبو قير للأسمدة (استاد القاهرة) الساعة 2:30 مساءً.