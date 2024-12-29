رسميًا.. اتحاد الكرة يعلن مواعيد مباريات دور الـ32 لكأس مصر

أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري اليوم الأحد، جدول مباريات دور الـ32 من بطولة كأس مصر للموسم الحالي 2024/2025.

وتنطلق مباريات دور الـ32 من بطولة كاس مصر في الفترة من الخميس 2 يناير 2025 وحتى الاثنين 8 يناير 2025. وتُقام جميع المباريات بنظام خروج المغلوب.

مواعيد مباريات دور الـ32 بكأس مصر

الخميس 2 يناير 2025:

بتروجت× المقاولون العرب (ملعب بتروسبورت) الساعة 2:30 مساءً.

الجمعة 3 يناير 2025:

إنبي × حرس الحدود (بتروسبورت) الساعة 2:30 مساءً.

فاركو × الترسانة (ملعب الترسانة) الساعة 2:30 مساءً.

ديروط × زد إف سي (استاد القاهرة) الساعة 2:30 مساءً.

طلائع الجيش × الأولمبي (جهاز الرياضة العسكري) الساعة 2:30 مساءً.

الجونة × القناة (ستاد خالد بشارة) الساعة 2:30 مساءً.

الاتحاد × تيم إف سي (استاد الإسكندرية) الساعة 2:30 مساءً.

السبت 4 يناير 2025:

سيراميكا × لافيينا (ستاد المقاولون) الساعة 2:30 مساءً.

سموحة × منتخب السويس (ستاد الإسكندرية) الساعة 2:30 مساءً.

الإسماعيلي × طنطا ( ستاد الإسماعيلية) الساعة 2:30 مساءً.

البنك الأهلي × بترول أسيوط (استاد القاهرة) الساعة 2:30 مساءً.

الأحد 5 يناير 2025:

غزل المحلة × سبورتنج أو الحمام (استاد غزل المحلة)

مودرن سبورت × المصرية للاتصالات أو الشمس (استاد القاهرة)

الأربعاء 8 يناير 2025:

بيراميدز × المنصورة (ملعب الإسكندرية) الساعة 2:30 مساءً.

المصري × وادي دجلة (استاد السويس ) الساعة 2:30 مساءً.

الخميس 9 يناير 2025:

الزمالك × بلدية المحلة أو أبو قير للأسمدة (استاد القاهرة) الساعة 2:30 مساءً.