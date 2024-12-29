مصدر مصري: مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة مهددة بالانهيار بسبب التعنت الإسرائيلي

أفاد مصدر مصري، اليوم الأحد، بأن مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة مهددة بالانهيار بسبب التعنت الإسرائيلي".

وتابع أن "القاهرة والدوحة تبذلان جهودا كبيرة لمنع وصول المفاوضات بشأن غزة إلى طريق مسدود"

وأشار إلى أن المستوى السياسي في إسرائيل يُفشل كل زيارات المسؤولين الأمنيين إلى القاهرة والدوحة

وحذر من أن مفاوضات صفقة التبادل قد تفشل نهائيا إذا لم تغير إسرائيل منهجها في التفاوض.

وأمس، وجّهت عائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، نداءً عاجلاً إلى الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، واصفة إياه بـ"الملاذ الأخير" للضغط على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من أجل إبرام صفقة شاملة.

ووجه متحدث باسم عائلات الأسرى نداء للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب قائلا "نتنياهو يخرب صفقة التبادل وأنت الوحيد الذي يستطيع الضغط عليه".

وأعلنت حركة حماس، الأربعاء الماضي، أن "شروطا جديدة" وضعتها إسرائيل أدت إلى تأجيل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

لكن الحركة وصفت المفاوضات المتواصلة في الدوحة بأنها "جديّة".

وقالت في بيان إن إسرائيل "وضعت قضايا وشروطا جديدة تتعلق بالانسحاب ووقف إطلاق النار والأسرى وعودة النازحين، مما أجل التوصل للاتفاق الذي كان متاحا".

وأضافت أن "مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى تسير في الدوحة بالوساطة القطرية والمصرية بشكل جدي، وقد أبدت الحركة المسؤولية والمرونة".