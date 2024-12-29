رئيس أرمنت يجتمع مع فريق التنمية الاقتصادية بقرى "حياة كريمة"

عقد العميد أحمد الهواري رئيس مركز أرمنت بمحافظة الأقصر اليوم الأحد، اجتماعا مع رؤساء القرى ومسئولى التنمية الاقتصادية وأعضاء فرق التنمية الاقتصادية بقرى حياة كريمة بمركز أرمنت، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالعمل على تنمية القرى من خلال مبادرة تطوير الريف المصري "حياة كريمة"، وتوجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية وبرعاية المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر.

جانب من الاجتماع

استهدف الاجتماع، وضع خطة عمل لفريق التنمية الاقتصادية بكل وحدة قروية، وكذلك تحديد المشروعات الإستراتيجية والأولويات بكل قرية من خلال توزيع المهام والمسئوليات بين الفريق، وكذلك وضع خطة لتنمية القطاعات الاقتصادية (الزراعة، الصناعة ) ، كما تم مناقشة آليات دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في إطار تعزيز التنمية المستدامة وتحسين مستوي المعيشة وجودة الخدمات المقدمة للمجتمع.

وأوضح رئيس مدينة أرمنت، ان وزارة التنمية المحلية وبرنامج الأغذية العالمي "WFP" قاما بعمل برنامج تدريبي مشترك بهدف تدريب وبناء قدرات تلك الفرق، من خلال إكسابهم المعارف والمهارات التي تمكنهم من ممارسة دورهم التطوعي، في نطاق وحداتهم المحلية بكفاءة وليكون لهم دور مؤثر في دعم التنمية الاقتصادية بقرى حياة كريمة.

حضر الاجتماع، نواب رئيس المركز ورؤساء القرى، ومسئول التنمية الاقتصادية بالمركز، ومسئولى التنمية الاقتصادية بالقرى، وأعضاء فريق التنمية الاقتصادية بالقرى.

رئيس مركز أرمنت يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات "حياة كريمة"

كان رئيس مركز أرمنت، قد عقد اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات مبادرة "حياة كريمة"، بناءا على توجيهات المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بمتابعة مشروعات حياة كريمة وتذليل أية عقبات تعوق العمل والوقوف على نسب الإنجاز، مع التشديد على ضرورة سرعة الانتهاء من كافة المشروعات الجاري تنفيذها.

تناول الاجتماع، مناقشة بعض المشكلات ووضع الحلول المناسبة، ومنها متابعة سير العمل بأعمال الرصف لطريق ترعة السواحل البر الأيمن من مجمع المحاكم بأرمنت الوابورات وحتى كوبري الشهيد بأرمنت الحيط بطول ٣ كيلو و٦٠٠ متر، كما تم التأكيد على شركة الغاز الطبيعي بسرعة ضخ الغاز للمنازل، مع الالتزام بالمواعيد المحددة من قبل شركة غاز مصر تمهيدا لبدء أعمال الرصف، والتأكيد على ضرورة رفع نواتج الحفر وكذا مناقشة سبب توقف الوصلات المنزلية للصرف الصحى بقريتي الرزيقات بحري والسلام.

كما تم خلال الاجتماع، عرض شكاوى بعض المواطنين من طفح بيارات الصرف الصحي بشارع الرشايدة بقرية الرياينة مما أدى إلى إغلاق الشارع وصعوبة دخول سيارات الإسعاف وغيرها، ووجه رئيس المدينة على الفور بمعاينة الموقع من قبل الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأرمنت، ورئيس القرية بالمعاينة على الطبيعة وحل المشكلة.

حضر الاجتماع، المهندس عبد الحي زين الدين ممثل دار الهندسة، والمهندس محمد صلاح ممثل جهاز تعمير البحر الأحمر، ومسئولي مرافق الشركات المنفذة لمشروعات حياة كريمة ورؤساء القرى بالمركز.

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