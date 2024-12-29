باحثة سياسية: الاحتلال الإسرائيلي ماضٍ في تنفيذ خططه التوسعية بغزة

قالت الدكتورة تمارا حداد، الكاتبة والباحثة السياسية، إن خطة الاحتلال لم تتغير، إذ يعمل على فرض الأمر الواقع واستغل أحداث السابع من أكتوبر لتنفيذ المشروع المتعلق بإعادة هيكلية منطقة الشرق الأوسط الجديد بإنهاء كل أذرع إيران.

وأضافت «حداد»، خلال تصريحات مع فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن ما يحدث اليوم في قطاع غزة هو إعادة الهيكلية الأمنية جغرافيا وديموغرافيا وسياسيا وأمنيا، وما يحدث اليوم في شمال قطاع غزة يرتبط كليا بما يحدث في الجبهة اليمنية.

وتابعت: " الاحتلال الإسرائيلي ماضٍ في تنفيذ خططه التوسعية في غزة، ولم تتوقف الحرب أو العدوان في شمال قطاع غزة، فالاحتلال يخطط لضمه والاستيطان، والصور عبر الأقمار الصناعية تشير إلى أنه تم بناء عدد من المقاهي والأماكن الترفيهية، وهناك زيادة لحصار المستشفيات للضغط على المواطنين لتفريغ الشمال مما تبقى من المواطنين الفلسطينيين حتى يذهبوا إلى المحافظة الوسطى".