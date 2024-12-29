ماليزيا تعزي كوريا الجنوبية وتايلاند في ضحايا حادث الطائرة المنكوبة

قال رئيس الوزراء الماليزي داتوك سيري أنور إبراهيم إن ماليزيا تقف متضامنة مع شعبي كوريا الجنوبية وتايلاند؛ في أعقاب تحطم طائرة "جيجو إير" اليوم /الأحد/.



وأضاف رئيس الوزراء - في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) اليوم - "تقف ماليزيا متضامنة مع شعبي كوريا الجنوبية وتايلاند خلال هذا الوقت الحزين"، معربا عن خالص التعازي لجميع المتضررين.

وكتب: "في الوقت الذي يجتمع فيه الكثيرون مع العائلة والأصدقاء لاستقبال العام وتقدير أحبائهم؛ فإن الخسارة المدمرة كانت بمثابة تذكير صارخ بمدى قيمة الحياة وهشاشتها".

وكانت طائرة جيجو إير 7C 2216 في طريقها للهبوط في مطار موان الدولي بعد إقلاعها من بانكوك، لكنها تجاوزت المدرج بسبب "غير مؤكد"، واصطدمت بالسياج المحيط واشتعلت فيها النيران؛ مما أدى إلى سقوط عشرات الضحايا.