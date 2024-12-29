التموين: افتتاح سوق اليوم الواحد بالجمالية بمشاركة 45 شركة وتخفيضات تصل إلى 35%

شهدت منطقة الجمالية بمحافظة القاهرة اليوم افتتاح سوق اليوم الواحد بمشاركة 45 شركة، وسط إقبال كبير من المواطنين على شراء السلع التي تُطرح بأسعار مخفضة تصل إلى 35%.

وأعلن شادي الكومي، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة ونائب رئيس شعبة العطارة، أن هناك دراسة لإقامة السوق أسبوعيًا لتلبية احتياجات المواطنين.

وأكد الكومي أن السوق يوفر جميع السلع الأساسية، بما في ذلك السكر والزيوت والأرز والمكرونة والصلصة والدقيق، مشيرًا إلى أن الأسعار منخفضة بنسبة تتراوح بين 20% و30%، وتصل في بعض المنتجات إلى أكثر من 35%. وأشاد المواطنون بالتنظيم المميز للسوق وتوفير جميع احتياجات الأسرة المصرية في مكان واحد.

السوق، الذي يفتح أبوابه من الثامنة صباحًا حتى الخامسة مساءً، يتيح حرية شراء أي كمية من السلع، ما يعزز استفادة المواطنين. كما يوفر للتجار فرصة عرض منتجاتهم في أماكن منخفضة التكلفة دون تكبد أعباء النقل والتوزيع.

جاءت تصريحات الكومي على هامش الافتتاح الذي حضره الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إلى جانب الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة، والدكتور علاء ناجي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وأشار الكومي إلى أن أسواق اليوم الواحد التي أُقيمت في عدة محافظات بمشاركة 50 شركة، منها 24 شركة قطاع عام و26 شركة قطاع خاص، ساهمت في تخفيف الأعباء على المواطنين، مؤكداً أن هذه الأسواق ساعدت في استقرار أسعار السلع وتوافرها بكميات مناسبة، مما انعكس إيجابيًا على كفاءة أسواق السلع خلال ديسمبر 2024.