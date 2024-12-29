سكرتير عام مساعد بني سويف يتفقد سير ومنظومة العمل بملف التصالح بالواسطى

تفقد اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف، اليوم الأحد، سير العمل في منظومة التصالح على بعض مخالفات البناء خلال زيارته للمركز التكنولوجي بمدينة الواسطى ، وذلك في إطار متابعة تنفيذ الإجراءات المتعلقة بتطبيق قانون التصالح وفق التعديلات التي تم إقرارها مؤخرا باللائحة التنفيذية للقانون 187 لسنة 2023.

“علام” يتفقد سير ومنظومة العمل بملف التصالح خلال زيارته للمركز التكنولوجي بمدينة الواسطى

حيث اطلع السكرتير العام المساعد على سير العمل ومدى التزام المواطنين بإجراءات التصالح، كما تم التحقق من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في المركز، بما في ذلك سرعة إنهاء إجراءات تقديم طلبات التصالح وحل أي مشكلات قد تواجه المواطنين خلال عملية التقديم، كما استمع إلى استفسارات المواطنين الذين تصادف تواجدهم في المركز

وأشار السكرتير العام المساعد إلى توجيهات المحافظ د.محمد هاني غنيم بأهمية تسهيل إجراءات التصالح على المخالفات وفقًا للقانون، وضرورة استكمال كافة الملفات بشكل دقيق،مؤكداً على ضرورة بذل المزيد من الجهد لتسهيل الإجراءات وتعزيز الجهود المبذولة لتطوير الأاداء في هذا الملف

رافق السكرتير العام المساعد خلال الزيارة: حمادة راضي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى ، ونواب رئيس المدينة ومسؤولى المركز التكنولوجي بالوحدة المحلية