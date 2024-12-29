أمطار على الإسكندرية والاستعداد لاستقبال نوة عيد الميلاد

شهدت محافظة الإسكندرية منذ قليل سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض الأحياء بالمدينة، وسط تجمع للسحب المنخفضة والكثيفة التي حجبت أشعة الشمس منذ ساعات الصباح الأولى، وسجلت الإسكندرية اليوم انخفاض في درجات الحرارة 16 درجة مئوية، وسرعة رياح وصلت إلى 26 كم/ ساعة، كما جاءت نسبة الأمطار 10%.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن أخر تحديثات لصور الأقمار الصناعية والتي أكدت وجود تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة السواحل الشمالية الغربية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، والأجواء الآن شديدة البرودة على أغلب الأنحاء.

كما أكدت محافظ الإسكندرية الفريق أحمد خالد حسن سعيد على استعداد المحافظة الكامل لاستقبال موسم أمطار نوة عيد الميلاد والتأكد من تحقيق السيولة المرورية في كافة الأماكن التي تشهد مياه الأمطار.

وتنوه محافظة الإسكندرية أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة ، في حالة انعقاد بشكل دائم لاستقبال شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار، فضلا عن المتابعة المستمرة علي مدار الساعة من خلال مركز السيطرة للتدخل الفوري حال رصد أي تداعيات ناتجة جراء النوة الحالية.

جدير بالذكر أن أرقام غرف الطوارئ والخطوط الساخنة لتلقي بلاغات المواطنين بمحافظة الإسكندرية تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي الشكاوى الطارئة والعاجلة وهي كالتالي:

(الخط الساخن 114 من التليفون الأرضي، أو على أرقام (4234132 _ 4234131 _ 4234133 _ 4234134 _ 4234135 _ 4234136_ 4234137) من أي محمول.

(الخط الساخن لشركة الصرف الصحي 175)

(الخط الساخن لشركة مياه الشرب 125)