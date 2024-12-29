بهم أثار خنق.. العثور على جثث أب وأبنائه داخل منزلهم في الشرقية

عثر الاهالي بقرية كفر الاعصر بابو كبير، صباح اليوم الاحد، على جثث أب واثنين من أبنائه داخل مسكن الأسرة وبهم آثار خنق.

وتكثف الاجهزة الامنية بالشرقية جهودها لكشف غموض الواقعة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية قد تلقت إخطارا يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثث أب واثنين من أبنائه وذلك داخل منزل الأسرة بمركز أبو كبير.

وتبين من التحريات الأولية العثور على جثث كلا من: "بلال ع أ" 45 عاما، ونجليه "حور" 6 أعوام، و"عبد الرحمن" 4 أعوام، وبهم آثار خنق.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة قررت إجراء المعاينة الجنائية اللازمة وطلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها ونقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمى لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة الحقيقى وكيفية حدوثها