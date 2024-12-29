سكرتير عام مساعد بني سويف يتابع العمل بالجمعيات التعاونية بمركزي الواسطى وسمسطا

واصل السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف اللواء سامي علام، اليوم، متابعاته الميدانية لسير ومنظومة العمل بالجمعيات التعاونية الاستهلاكية التابعة للاتحاد النوعي الاستهلاكي والتي تشرف عليها مديرية وإدارات التموين.

“علام”يتابع منظومة العمل بالجمعيات التعاونية الاستهلاكية بمركزي الواسطى وسمسطا لتفعيل دورها في توفير السلع ببني سويف

حيث تفقد السكرتير العام المساعد بعض الجمعيات بمدينة الواسطى، فضلاً عن تفقد جمعيات سمسطا، والتي تعمل في عدد من الأنشطة غذائية أو ملابس وسلع معمرة بهدف التاكد من توافر السلع والقيام بدورها وتوفير متطلبات تشجيع الحركة التعاونية والتسويق التعاوني، ضمن خطة المحافظة لتفعيل دور الرقابة والإشراف على الجمعيات التعاونية الاستهلاكية التي تقع في نطاقها وذلك من أجل توفير السلع والخدمات الاستهلاكية للمواطنين بجودة عالية وتكلفة أقل .

واشار السكرتير العام المساعد إلى تكليفات المحافظ "د.محمد هاني غنيم " لرؤساء المدن بتشكيل لجنة بكل مركز برئاسة رئيس المدينة وعضوية مديري التموين والتفتيش المالي والإداري ومسؤولى التعاون الاستهلاكي بإدارات التموين ، للاشراف والرقابة على الجمعيات التعاونية الاستهلاكية التي تقع في نطاق ودائرة اختصاصها والوقوف على المعوقات والمشاكل والحلول وفقا للامكانيات المتاحة والتي تحول دون توفير السلع والخدمات الاستهلاكية للمواطنين بأعلى مستوى من الجودة وأقل سعر تكلفة

رافق السكرتير العام المساعد خلال جولاته لتفقد الجمعيات التعاونية بالوسطى وسمسطا: حمادة راضي رئيس مدينة الوسطى، مدحت صلاح رئيس مدينة سمسطا، د. علاء سعيد مدير إدارة التعاون ووحدة التنمية الاقتصادية بالمحافظة، أشرف مليجي نائب رئيس مدينة الواسطى ، ومسؤولو التعاون الاستهلاكي بالتموين.