البابا فرنسيس: العائلة هي كنز ثمين ينبغي دعمه وحمايته

حيا البابا فرنسيس بابا الفاتيكان المؤمنين المحتشدين في ساحة القديس بطرس بعد تلاوة صلاة التبشيرالملائكي وقال أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، أوجه اليوم تحية خاصة إلى العائلات الحاضرة هنا وإلى تلك التي تتابعنا من المنازل عبر وسائل الاتصال. العائلة هي الخلية الأساسية للمجتمع، وهي كنز ثمين ينبغي دعمه وحمايته

تابع البابا فرنسيس يقول يتوجّه فكري إلى العديد من العائلات في كوريا الجنوبية التي تعيش اليوم حالة حداد بسبب الحادث الجوي المأساوي. أنضم في الصلاة من أجل الناجين والضحايا ولنصلِّ أيضًا من أجل العائلات التي تتألّم بسبب الحروب: في أوكرانيا المعذّبة، في فلسطين، في إسرائيل، في ميانمار، في السودان، وفي شمال كيفو.

وختاما قال لنصلِّ من أجل جميع هذه العائلات التي تعيش في حالات حرب. أتمنى لكم جميعًا أحدًا سعيدًا ونهاية عام هادئة ومن فضلكم، لا تنسوا أن تصلوا من أجلي.