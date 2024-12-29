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الأحد 29 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

"تعليم قنا": برامج علاجية للطلاب الضعاف واختبارات «الثانوية» جاهزة بنظام التابلت

هاني عنتر مدير تعليم
هاني عنتر مدير تعليم قنا
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كشف هاني عنتر، مدير مديرية التربية والتعليم بقنا، أن المديرية أطلقت برامج علاجية للطلاب الضعاف لتحسين مهارات القراءة والكتابة، تنفيذًا لتوجيهات وزير التربية والتعليم.

وأوضح عنتر لـ"البوابة نيوز"، أن التقييمات الأسبوعية والشهرية تُجرى بانتظام وبدقة، ويطلع أولياء الأمور عليها بعد التصحيح، مشددًا على أهمية المواظبة على الحضور، حيث تجاوزت نسب الحضور 95%.

وأضاف: التقييمات المبدئية لطلاب المرحلة الابتدائية تهدف إلى قياس المستوى الأكاديمي للطلاب لدعمهم دون أي ضغوط عليهم أو على أولياء الأمور.

وأشار إلى أن اختبارات الصفين الأول والثاني الثانوي ستُعقد بنظام التابلت، وأن جميع المدارس الثانوية جاهزة، مع التأكيد على إجراء الاختبارات ورقيًا للمدارس التي تواجه مشكلات فنية مثل أعمال الصيانة.

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