"تعليم قنا": برامج علاجية للطلاب الضعاف واختبارات «الثانوية» جاهزة بنظام التابلت

كشف هاني عنتر، مدير مديرية التربية والتعليم بقنا، أن المديرية أطلقت برامج علاجية للطلاب الضعاف لتحسين مهارات القراءة والكتابة، تنفيذًا لتوجيهات وزير التربية والتعليم.

وأوضح عنتر لـ"البوابة نيوز"، أن التقييمات الأسبوعية والشهرية تُجرى بانتظام وبدقة، ويطلع أولياء الأمور عليها بعد التصحيح، مشددًا على أهمية المواظبة على الحضور، حيث تجاوزت نسب الحضور 95%.

وأضاف: التقييمات المبدئية لطلاب المرحلة الابتدائية تهدف إلى قياس المستوى الأكاديمي للطلاب لدعمهم دون أي ضغوط عليهم أو على أولياء الأمور.

وأشار إلى أن اختبارات الصفين الأول والثاني الثانوي ستُعقد بنظام التابلت، وأن جميع المدارس الثانوية جاهزة، مع التأكيد على إجراء الاختبارات ورقيًا للمدارس التي تواجه مشكلات فنية مثل أعمال الصيانة.