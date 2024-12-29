طرح البرومو الرسمي لمسلسل "سراب"

طرحت إحدى المنصات الجديدة البرومو الرسمي لمسلسل "سراب"، أحدث أعمالها الأصلية، والذي من المنتظر عرضه في يناير المقبل 2025.

خلال البرومو يظهر مجموعة كبيرة من نجوم العمل أبرزهم خالد النبوي، يسرا اللوزي، جيهان الشماشرجي، هاني عادل، دياموند بو عبود، إنجي المقدم، محمد كيلاني، أحمد مجدي.

https://www.instagram.com/reel/DEH32vwsnP4

فيما يتبين من خلال اللقطات المتنوعة للبرومو كم الأحداث المشوقة التي يتضمنها العمل بسبب التداخل بين ماضي الشخصيات وحاضرها، وخصوصا طارق وملك الزوجين اللذين يفقدان ابنهما في الحلقة الأولى ورغم عودته تثار الشكوك حول باقي الأبطال، ويدخل الجميع في مناورات نفسية لمعرفة الخاطف الحقيقي للابن ودوافعه.

ويشار إلى أنه تم تصوير وتنفيذ البرومو والبوسترات التشويقية التي سبقت البرومو الرسمي من خلال فريق محترف يضم كل المخرج إيلي خاطر، والمصورة لارا زنكول.

https://www.instagram.com/reel/DEE-MqJPo3w

مسلسل "سراب" مستوحى من المسلسل العالمي Seven Types of Ambiguity، وهو مكون من 10 حلقات، كل حلقة تتناول وجهة نظر مختلفة لإحدى شخصيات العمل، والمسلسل من إخراج أحمد خالد، وتأليف هشام هلال، فيما تعد شركة "S Productions" منتج منفذ للعمل.