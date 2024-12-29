وزير الخارجية البريطاني يعرب عن تعازيه في ضحايا تحطم طائرة بكوريا الجنوبية

عرب وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، عن خالص تعازيه لأسر ضحايا حادث تحطم طائرة تابعة لشركة "جيجو" بكوريا الجنوبية الذي أودى بحياة أكثر من 170 شخصا.



وعبر لامي - حسبما ذكرت قناة (سكاي نيوز) البريطانية اليوم /الأحد/ - عن حزنه الشديد إزاء تحطم الطائرة في كوريا الجنوبية، مضيفا أنه يبعث بتعازيه القلبية إلى الشعبين الكوري الجنوبي والتايلاندي وكل من فقد أحبائه جراء الحادث.

وكانت الطائرة المنكوبة تقل على متنها 175 راكبا و6 من أفراد طاقمها عندما أقلعت من بانكوك وهبطت اضطراريا حوالي الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي للبلاد بمطار "موان" الدولي قبيل تحطمها.

ويرجح المسئولون أن عطلا في عجلات الهبوط ربما بسبب الاصطدام بطيور هو السبب وراء وقوع الحادث.