أزمة تصريحات بين يونس محمود ومنتخب السعودية تثير الجدل في "خليجي 26"

تصدر يونس محمود نائب رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم أهم أحداث أمس بعد مباراة السعودية والعراق فى دور المجموعات في خليجي 26 والتى انتهت بفوز الاخضر بثلاثية مقابل هدف.

أزمة بين يونس محمود ومنتخب السعودية

بدأت الأزمة بتصريحات ياسر القحطاني، أسطورة كرة القدم السعودية، التي رد فيها على سؤال حول اتهامه بالمجاملة في بطولة كأس آسيا 2007، حيث أشار إلى أن يونس محمود لم يكن من ضمن المرشحين لجائزة أفضل لاعب في البطولة، رغم تألقه مع منتخب العراق الذي توج باللقب.

وقال القحطاني: "يمكنني أن أرسل له الجائزة كهدية".

رد يونس محمود جاء ساخراً، حيث شكر القحطاني على كلماته، لكنه أكد أن "لقب كأس آسيا هو حق لشعب العراق بالكامل"، في إشارة إلى فوز المنتخب العراقي بالبطولة.

وتفاقمت الأزمة بعد أن سئل يونس محمود عن فرص فوز منتخب السعودية في خليجي 26 بعد خسارته أمام البحرين، حيث رفض الاعتذار عن تصريحاته السابقة بشأن المنتخب السعودي.

من جانبه، رد المدافع السعودي علي البليهي في تصريحات اعلامية عقب المباراة قائلاً: "عندما تتحدث عن السعودية، عليك أن تقف على قدميك، ولا أحد يعرفك قبل أن تلعب في السعودية.

لا تمس بلدنا يا يونس محمود، واحترم شعارنا."