"تعليم قنا": خطط مُحكمة لمكافحة الغش.. ونقل 18 لجنة استعدادًا لامتحانات الإعدادية

أعلن هاني عنتر، مدير مديرية التربية والتعليم بقنا، عن جاهزية المديرية الكاملة لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، مع مراعاة الإجازات الرسمية والأعياد، تنفيذًا لتوجيهات وزارة التربية والتعليم.

وفيما يخص مكافحة الغش بامتحانات الشهادة الإعدادية، أكد “عنتر” في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، اتخاذ إجراءات مشددة تبدأ بمنظومة محكمة لتسليم أوراق الامتحانات، حيث تُسلم الأوراق من المديرية إلى الإدارات التعليمية في تمام الساعة الثامنة صباحًا، وتُفتح المظاريف داخل اللجان بحضور الملاحظين الساعة التاسعة. كما كشف عن نقل 18 لجنة إلى مواقع جديدة بسبب مخالفات سابقة، مع تخصيص بعض اللجان في مدارس ثانوية مزودة بكاميرات مراقبة لتعزيز الشفافية.

وأشار إلى اتخاذ تدابير إضافية لتأمين المعلمين واللجان، ومنع أي تجاوزات أو مضايقات، مع التشديد على التصدي لأي محاولات للغش أو الإخلال بسير الامتحانات.

وأضاف: الامتحانات تم إعدادها وفق المواصفات الفنية والتعليمات الوزارية، مشيرًا إلى تخصيص 288 لجنة لاستقبال نحو 60 ألفًا و800 طالب وطالبة بالشهادة الإعدادية، بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان انتظام العملية الامتحانية.