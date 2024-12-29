بالفيديو| 179 ضحية في تحطم مروع لطائرة كورية جنوبية.. القصة كاملة

في حادث مأساوي وقع اليوم الأحد، أعلنت السلطات الكورية الجنوبية عن ارتفاع عدد ضحايا تحطم الطائرة إلى 179 قتيلًا، في حين تم إنقاذ اثنين من أفراد الطاقم.

كانت الطائرة تحمل على متنها 181 شخصًا، بما في ذلك 6 من أفراد الطاقم، والحادث وقع عندما انحرفت طائرة "جيجو إير" عن المدرج أثناء هبوطها في "مطار موأن الدولي" جنوب غرب العاصمة سول، واصطدمت بجدار خرساني واندلعت النيران في الطائرة بعد الاصطدام، حيث كانت الطائرة تحاول الهبوط دون الاستعانة بالعجلات.

أظهرت مقاطع الفيديو التي بثتها القنوات الكورية الجنوبية، الطائرة وهي تنحرف عن المدرج وتصطدم بالجدار، مما أدى إلى انفجارها واندلاع النيران فيها.

تضم الرحلة 181 شخصًا، بينهم معظم الركاب الكوريون، باستثناء اثنين من التايلانديين، وتم إنقاذ امرأتين من أفراد الطاقم عقب الحادث، ويتم علاجهما في مستشفى مدينة موكبو.

كما ذكرت السلطات أن هيكل الطائرة دمر بشكل شبه كامل، مما يجعل من الصعب التعرف على الضحايا.

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