معهد التخطيط القومي يصدر كتيبًا لأحدث إصداراته البحثية والفعاليات العلمية

أصدر معهد التخطيط القومي كتيبًا جديدًا يوثق إصداراته، وإنتاجه العلمي، والفكري لمتخذي القرار والباحثين، والمهتمين بمختلف مجالات وقطاعات وقضايا التخطيط والتنمية التي يهتم بها المعهد.

يتضمن الكتيب مجموعة من إصدارات المعهد من البحوث والدراسات خلال عام 2024/2023، وتشمل سلسلة قضايا التخطيط والتنمية، وأوراق السياسات، وسلسلة أوراق العمل، والأوراق البحثية ضمن المشروع البحثي (مصر ما بعد 2025)، والمؤتمرات العلمية، والرسائل العلمية في الماجستير الأكاديمي ( التخطيط والتنمية) التي أجيزت من قبل المعهد خلال العام الأكاديمي 2023/2024، والتقارير العلمية، ومخرجات الفعاليات العلمية التي نظمها المعهد بمشاركة نخبة من الباحثين، والخبراء، والمتخصصين، من أوراق المتابعات العلمية، ولقاء الخبراء، وآراء في قضايا التخطيط والتنمية، وسمينار الثلاثاء، وسمينار شباب الباحثين، والمحاضرات المتميزة، وصالون معهد التخطيط القومي.

للاطلاع على محتوى الكتيب بالكامل، وتحميله، يمكنكم الدخول على الرابط التالي: من هنا.

