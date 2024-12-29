إزالة 4 تعديات على أراض زراعية بـ"بياضية الأقصر".. صور

ترأس عبد الخالق حسين رئيس مركز ومدينة البياضية بمحافظة الأقصر، حملات لإزالة تعديات على أراض زراعية بنطاق المدينة، وذلك بناءًا على توجيهات المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بإزالة أية تعديات على الأراضي الزراعية فى المهد.

حملات الإزالة

وأوضح حسين، أن الحملة الأولى أسفرت عن إزالة ٣ حالات تعدي متجاورة بمنطقة نجع الخطبة الشرقية، وتضمنت الحالة الأولى على مساحة ١٧٥ متر وكانت عبارة عن أعمدة خرسانية وتمت إزالة الشدة الخشبية وإزالة الأعمدة، والحالة الثانية كانت عبارة عن أعمدة خرسانية مقامة على مساحة ٨٠ متر، والثالثة تم إزالة سور مبني من الطوب الأبيض والمونة الاسمنتية بمساحة ١٣٠ متر، كما تم تنفيذ حملة إزالة التعديات فى المهد على أرض زراعية بمنطقة نجع الشيخ بمدينة البياضية على مساحة ١٧٥ متر وكان التعدي عبارة عن سور مقام على أرض زراعية.

شارك في تنفيذ الحملات، صالح غانم نائب رئيس المركز، ومدير الإدارة الزراعية بالمركز، كما تمت الازالة بمعدات مركز ومدينة البياضية، وتم مصادرة مواد البناء وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

رئيس مدينة البياضية يعقد اجتماعًا لوضع حلول لظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية

وعقب الانتهاء من أعمال الإزالات، عقد عبد الخالق حسين رئيس مركز ومدينة البياضية، اجتماعا مع مسئولى مديرية الزراعة بالأقصر بحضور المهندس جابر كلحي مدير مديرية الزراعة بالأقصر، ومدير الإرشاد الزراعي بمديرية الزراعة، ومدير الجمعيات الزراعية بمركز البياضية، بمقر الوحدة المحلية لمدينة البياضية، وذلك لبحث وضع حلول سريعة وفورية لظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية، واتخاذ الإجراءات الفورية للإزالة في المهد وتحرير محاضر التعدي على الرقعة الزراعية، وذلك خلال فترة ما بعد مواعيد العمل الرسمية وأيام العطلات الرسمية.

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