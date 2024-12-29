السجن 3 سنوات لمتهم في تزوير إيصال أمانة بمليون جنيه بالسلام

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة متهم بالحبس 3 سنوات مع الشغل في تزوير إيصال امانه وقدره مليون جنية بمنطقة السلام.

تعود أحداث بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة بيقيام المتهم بالتزوير في محرر رسمي علي خلاف الحقيقة.

كشفت التحقيقات، أن المتهم ا.ا عاطل ارتكب تزويرا في محرر رسمي وهو إيصال أمانة بمبلغ مالي وقدره مليون جنيه، لصالح اخر تم ضبطه.

وبأعداد الأكمنة اللازمة، تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة، القبض علي المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتزوير إيصال امانه علي غير الحقيقة بهدف الربح والاتجار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.