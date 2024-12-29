"معاك في الغيط" تنشر توصيات مهمة لرعاية الدواجن في فصل الشتاء

نشرت حملة وزارة الزراعة للتوعية والإرشاد الزراعي والإنتاج الحيواني، "معاك في الغيط"، فيديو وملصقات لتوعية مربي الدواجن، ورعاية القطعان خلال فصل الشتاء، وذلك من خلال خبراء مركز البحوث الزراعية.

يأتي ذلك في إطار حملة التوعية التي أطلقها علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لنشر الوعي لدى المزارعين والمواطنين، والتواصل الجيد والمباشر معهم لدعم جهود الإرشاد الزراعي بإستخدام التكنولوجيات الحديثة والوسائط المتعددة، بجانب الحملات الإرشادية والمرور الدوري على الحقول لتقديم الدعم الفني للمزارعين.

وقدمت الحملة للمربين ١٠ توصيات هامة لبداية دورة جديدة لتربية ورعاية دواجن التسمين جاءت كالتالي:

1. تعتبر الفترة الحالية هي افضل أوقات السنه للتربية لاعتدال درجات الحرارة.

2. يتم تطهير العنبر من دورة التربية السابقة ومراجعة النوافذ وشروخ الحوائط لتجنب دخول الفئران والحشرات.

3. يتم وضع الفرشة بحيث يكون سمكها من 3 – 4 سم ومتساوية فى جميع انحاء العنبر.

4. خلال فترة التحضين يتم وضع الطيور فى ثلث العنبر لسهولة الرعاية والمتابعة.

5. يجب الاهتمام بالتدفئة خلال الاسبوع الاول من العمر لان هذه الفترة من الفترات الحرجة فى حياه الطائر.

6. يجب الاهتمام بتشغيل الشفاطات خلال الفترة الاولى من العمر بحيث يكون 10 ثوانى عمل و 40 ثانية راحة وذلك لتجديد تهوية العنبر ومنع تلوثه بالامونيا.

7. يتم تقديم الاعلاف المناسبة خلال مراحل النمو المختلفة (بادي من 1 – 10أيام) و (نامي من 11 – 22 يوم) و( ناهي من 23 يوم حتى التسويق) وكذلك الماء النظيف.

8. يجب تطعيم الطيور طبقا للبرنامج الموضوع من المراكز البيطرية بالمحافظة.

9. يتم التخلص الامن من الطيور النافقة.

10. يجب الذبح فى المجازر الالية لوجود المراقبة البيطرية.

وكان علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قد وجه بإطلاق حملة لتوعية المزارعين بإستخدام وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة لدعم جهود الإرشاد الزراعي، حيث ينفذ الحملة مركز المعلومات الصوتية والمرئية، بالتعاون مع قطاع الإرشاد الزراعي ومركزي البحوث الزراعية والصحراء.