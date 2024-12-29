بالصور.. روجينا تحتفل بعيد ميلاد أشرف زكي بحضور الأصدقاء

احتفلت النجمة روجينا مساء أمس السبت ، بعيد ميلاد زوجها الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وذلك في مفاجأة أعدتها له بحضور عدد كبير من الأصدقاء المقربين داخل المنزل.

جاء الاحتفال بحضور الفنان علاء مرسي، ضياء عبدالخالق، والفنان أيمن عزب، والفنان عزوز عادل، الفنان هشام عطوة، والمخرج سامح بسيوني، والمؤلف أمين جمال.

وفوجئ الدكتور أشرف زكي بتواجد أصدقاءه المقربين داخل المنزل وسط احتفالات مبهجة، معبرا عن سعادته بالتجمع المفاجىء، بينما قامت ابنته المخرجة مايا أشرف زكي وابنته الممثلة مريم أشرف زكي وزوجته النجمة روجينا بتقطيع التورتة والغناء له احتفالا بعيد الميلاد.

من جهة أخرى، يواصل أشرف زكي تجهيزات وتشطيبات افتتاح مسرح نقابة المهن التمثيلية بالإسكندرية، بينما تستعد روجينا خلال الفترة الحالية لتصوير مسلسلها الجديد "حسبة عمري" والذي يعرض في شهر رمضان المقبل 2025.