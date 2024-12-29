مع كل موسم شتوي يعاني الملايين حول العالم من نزلات البرد الحادة، ومنذ ظهور فيروس كوفيد 19 والعالم يشهد متحورا بشكل شبه سنوي للفيروس الأكثر تأثيرا في الـ20 عاما الماضية.

وعرضت قناة القاهرة الإخبارية تقريرا بعنوان «متحور جديد يعيد فيروس كورونا إلى دائرة القلق العالمي، فقد أصبح متحور كورونا الجديد، والذي يُعرف باسم «XEC» الفيروس الأكثر انتشارا، وصاحب أكبر عددا من العدوى خاصة وأنه يحمل بعض الطفرات الجديدة التي تجعله ينتشر بشكل أسرع خاصة مع زيادة برودة الطقس واختفاء الإجراءات الاحترازية من التباعد وارتداء الكمامات.

المتحور الجديد يصعب التفرقة بينه وبين باق المتحورات أو نزلات البرد العادية، حيث يحمل نفس الأعراض تقريبا، ومنها: ارتفاع درجة حرارة الجسم والسعال والشعور بالإرهاق والتعب والتهاب الحلق وآلام متفرقة في الجسم.

وتم التعرف على متحور «XEC» بألمانيا في يونيه الماضي، ثم ظهرت حالات أخرى منه في المملكة المتحدة والولايات المتحدة والدنمارك وعدة دول أخرى.