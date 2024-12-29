ads
الأحد 29 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ الفيوم يلتقي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لبحث شكاوى المواطنين.. صور

جانب من المتابعة
جانب من المتابعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

في إطار سلسلة لقاءاته الدورية، استقبل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عدداً من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لمناقشة عدد من القضايا والملفات المهمة بمختلف القطاعات الخدمية والتنموية، والوقوف على مشكلات واحتياجات المواطنين بمختلف مراكز وقرى المحافظة، وبحث سبل التعاون في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن الفيومي.

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، وكامل غطاس سكرتير عام المحافظة، وأحمد شاكر السكرتير العام المساعد.

يأتي اللقاء استكمالاً لسلسلة اللقاءات الفردية والجماعية التي يعقدها محافظ الفيوم، مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ممثلي الشعب، لمتابعة تنفيذ الطلبات المقدمة منهم والتي تمس الاحتياجات اليومية للمواطنين، وبحث عدد من الملفات التنموية المهمة، والمشروعات التي يجري تنفيذها في مختلف القطاعات.

خلال اللقاء، استمع محافظ الفيوم، لطلبات النواب المقدمة لخدمة دوائرهم، وكذا المقترحات والمشكلات المتعلقة بقطاعات المرافق والخدمات، ووجه المحافظ بسرعة حلها، مؤكداً على أهمية تضافر جهود الأجهزة التنفيذية والشعبية، لحل مشكلات المواطنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.

كما أكد "الأنصاري"، أهمية التواصل الدائم بين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والأجهزة التنفيذية، للمساهمة في حل مشكلات المواطنين وتوفير احتياجاتهم بمختلف مراكز وقرى المحافظة، مشيداً بدورهم الفعال في التواصل مع المواطنين، للتعرف على مشكلاتهم ووضع الحلول العاجلة لها، فضلاً عن التعاون المثمر مع أجهزة المحافظة، الأمر الذي يعود بالنفع والفائدة على المواطن الفيومي.

inbound4401425041665009704
inbound4401425041665009704
inbound5319474243062289119
inbound5319474243062289119
inbound5435016445180892650
inbound5435016445180892650
inbound7013732697307075698
inbound7013732697307075698
inbound6154082277796779683
inbound6154082277796779683
inbound3227256273028247811
inbound3227256273028247811
اللقاء الدوري لخدمة المواطنين بالفيوم محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالفيوم