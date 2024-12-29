ألمانيا وأوكرانيا تعازيان كوريا الجنوبية في ضحايا حادث الطائرة المنكوبة

أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم /الأحد/ عن تعازيه لعائلات ضحايا حادث تحطم الطائرة المنكوبة في كوريا الجنوبية.



كما أعرب شولتس عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين في هذا الحادث الأليم الذي تسبب في سقوط عدد كبير من الضحايا.

وفي أوكرانيا، أعرب الرئيس فولوديمير زيلينسكي عن تعازيه لعائلات الضحايا والقائم بأعمال الرئيس تشوي سانج موك وعن دعمه للشعب الكوري الجنوبي في هذا الوقت الصعب والحزين.

وشارك زيلينسكي رسالته - عبر منصة التواصل الاجتماعي /إكس/ - قائلا: "أخبار مأساوية عن حادث مدمر لشركة طيران جيجو في مطار موان الدولي في مقاطعة موان، جمهورية كوريا؛ والذي أودى بحياة العديد من الأشخاص. إن كل حياة تفقد هي مأساة لا تُحصى".

وكانت الطائرة المنكوبة تقل على متنها 175 راكبا و6 من أفراد طاقمها عندما أقلعت من بانكوك وهبطت اضطراريا حوالي الساعة التاسعة صباحا (بالتوقيت المحلي لسول) بمطار "موان" الدولي.