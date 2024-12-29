تخصيص 8 ملايين جنيه لرصف وتطوير ورفع كفاءة الطرق المؤدية للمزارات السياحية بالواحات البحرية

كشف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة عن تخصيص ٨ مليون جنية لرصف وتطوير ورفع كفاءة الطرق المؤدية الي المزارات السياحية بمركز الواحات البحرية ومدينة الباويطي وذلك في اطار تهيئة المناخ السياحي الملائم للزائرين وتوفير تجربة سياحية فريدة لما تتمتع به الواحات البحرية من مزارات ومقتنيات ومقومات سياحية لا مثيل لها.

وأشار إلى أن الطرق التي من المقرر البدء في تنفيذ اعمال تطوير ورصف لها تضم الطريق المؤدي لبحيرة المأمور السياحية وطريق حديقة الطفل وطريق بلازا السياحي والطريق المزدوج بجزيرة الوسطي.

كما أعلن المحافظ عن البدء في تنفيذ خطة الرصف للطريق الاوسطي بالواحات ضمن خطة الرصف للعام المالي الحالي بتكلفة ٢.٣ مليون جنية وذلك من الناحية الغربية ليربط الطريق الاوسطي من ناحية شارع وطني ممتد غرباً بطول ٤٥٠م٢ ازدواج .

وشدد محافظ الجيزة علي ضرورة الإلتزام بالجدول الزمنى للمشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري وسرعة الانتهاء منها.

واكد النجار علي التعاون المثمر مع جهاز تعمير الوادي الجديد مشيراً انه سيتم تنفيذ اعمال رصف ورفع كفاءة ثلاث طرق حيوية وهامه لأهالي الواحات البحرية ضمن خطة الجهاز وهم طريق احمد عيد الرابط بين طريق مصر الواحات ليصل الي الطريق الدائري بمدينة الباويطي بطول ١.٢كم وطريق البامب بدءا من الطريق الدائري ليصل الي طريق مصر الواحات بجوار شركة شهد الواحة بطول ١.٢كم بالإضافة إلى البدء في استكمال رصف طريق سيوة بقرية القصر بطول 1 كم تقريبا .



وأكد المحافظ استمرار أعمال الرصف وتحسين الطرق بشوارع وميادين المحافظة وفقاً للخطة الاستثمارية الموضوعة للعمل علي تحقيق السيولة المرورية وفتح شرايين جديدة وتحسين الرؤية البصرية والعمل على إعادة الوجه الحضاري لشوارع وطرق المحافظة.