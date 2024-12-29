حسام حبيب يستعد لطرح ألبومه الجديد قريبا

نشر الفنان حسام حبيب، البوستر الخاص بألبومه الجديد، عبر حساباته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، تمهيدا لقرب طرحه خلال الفترة المقبلة.

يشارك حسام حبيب في الألبوم مع كبار صناع الأغنية في العالم العربي، من شعراء وملحنين وموزعين، حيث قضى الفترة الماضية في التحضير لهذا الألبوم ليكون بمثابة مفاجأة لجمهوره، بعد غياب دام 8 سنوات عن طرح الألبومات.

وظهر حسام حبيب في البوستر بإطلالة مختلفة، حيث اختار اللونين الأبيض والأسود كطابع للألبوم.

وتصدر اسم حسام حبيب قائمة التريند على محرك البحث جوجل، بعد إعلان قرب طرح الألبوم الجديد.

ويأتي ألبوم حسام حبيب الجديد بعد غياب سنوات عن طرح الألبومات، وأخر الأغاني التي طرحها أغنية «كدابة» من ألحان إسلام رفعت، وكلمات عمرو المصري، وتوزيع موسيقي أمين نبيل.

حسام حبيب طرح على مدار مسيرته الفنية ألبومات غنائية لاقت نجاحا وهي ألبوم لسة عام 2004، ألبوم أجمل قصة حب عام 2006، ألبوم جوة القلب عام 2008، وأخر الألبومات التي طرحها حسام حبيب بعنوان فرق كتير عام 2016.

ألبوم فرق كتير

ويضم ألبوم فرق كتير 10 أغنيات هم "فرق كتير"، "كل ما أغنى"، و"هو حبيبى"، و"تعييشى معايا"، و"روحتله"، و"فى كلام"، و"أوعى"، و"حبيبى"، و"خلينى معاك".

وتعاون حبيب فى الألبوم مع مجموعة من الشعراء والموزعين مثل أيمن بهجت قمر، وأمير طعيمة، ومحمد سرحان، و عبد الحميد الحباك، أما الموزعين فهم توما وحسن الشافعى ومحمد النابلسى.



ويشار إلى أن حسام دافع مؤخرا عن زلة لسان شيرين عبد الوهاب طليقته خلال حفلها الأخير في الكويت حينما قالت:"يلا نقرأ الفاتحة لمحمد رحيم، خلينا نعمل سيئة جارية"، ما أثار غضب أسرة الملحن الراحل محمد رحيم وفقا لتصريحات شقيق رحيم الصحفية، مما دفع حسام لكتابة منشور عبر حسابه على تطبيق "انستجرام" وقال عبر خاصية "الاستوري":"بجد هو في كده أخ أثناء موت أخوه وزي ما هو قال دمه ما بردش بيقولك أحنا من عادتنا في الظروف دي مانتفرجش على حاجة وهو داير على كل البرامج حاجه غريبة وسايب كل ده وماسك في زلة لسان".

وتابع حسام :"ماسمعش وماخدش باله أنها كرمته وافتخرت بشغله معاها وطلبت من الاف الناس الحضور وملايين المشاهدين بقراءة الفاتحه والدعاء له وكلنا عملنا كده علشان هي فكرتنا يا راجل ده انت ما عملتهاش ومسك في غلطه مش مقصوده واعتذرت عنها في وقتها هو فيه كده بس عاوز اسألك سؤال هو حضرتك طلعت في كام برنامج وكام مداخله من ساعه الوفاة وهل كانت مدفوعة الأجر ولا بدون واخر طلب ممكن نشوف شهاده الدكتوراه ولو حرضرتك مش عاوز تجاوب أنت اكيد حر وفي حاله عدم الجواب اكيد الكل هايفهم".