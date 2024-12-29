حملات أمنية واسعة بسوريا تستهدف كبار الشخصيات في نظام الأسد

قال خليل هملو، مراسل "القاهرة الإخبارية"، إن العمليات العسكرية مستمرة في حمص واللاذقية، لدفع شخصيات خارجة على القانون من عناصر الأمن الحكومية في الجيش السابق، لتسليم أسلحتها.

ولفت مراسل "القاهرة الإخبارية" خلال رسالته على الهواء، إلى أن التطور الأبرز هو ما يحدث في قاعدة حميميم العسكرية، حيث فرض الجيش الوطني حصارًا على القاعدة، وتم وضع قوات أمام المداخل والمخارج، حتى لا تدخل أو تخرج منها عناصر وضباط من النظام السابق، حيث أن هناك معلومات بأنهم ما زالوا يوجدون داخل القاعدة العسكرية.

وأضاف، أنه تم نقل عشرات الآليات العسكرية من داخل قاعدة حميميم، إلى ميناء طرطوس.

وشمال شرق سوريا، هناك اشتباكات عنيفة، مساء أمس، مع عشرات الأشخاص المرتبطين بالحرس الثوري والقوات العراقية الموجودة في محافظة دير الزور.

أما بالنسبة للقواعد العسكرية الروسية، فالجميع يرفض الوجود الروسي، وهناك مراجعة للاتفاقات التي جرت.

وأشار إلى أن الجميع يعلم أن السفارة الإيرانية الوحيدة التي تم استهدافها؛ نظرًا لوقوف إيران بجانب النظام السوري السابق.