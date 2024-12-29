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الأحد 29 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

المشدد 5 سنوات لعاطل في إصابة طليقته بعاهة مستديمة بالسلام

أرشيفية
أرشيفية
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قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد5 سنوات  في إصابة طليقته بعاهة مستديمة بالعين اليسري بمنطقة السلام.

وكان قسم شرطة السلام، تلقي إخطارا من إحدي المستشفيات، بوصول المجني عليها ر.ا ربة منزل، إثر إصابة بالغة الخطورة في عينها اليسري.

 وبانتقال قوات الأمن لمحل البلاغ تبين نشوب مشاجرة مع طليق المجني عليها واعتدي عليها بالضرب وأسقطها أرضا وفر هاربا .
كشف التقرير الطبي المجني عليها عن إصابتها بعاهة مستديمة يصعب شفائها بنسبة ٢٨% . 
والقت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة ،القبض علي عاطل وبمواجهته اعترف بارتكاب جريمته والتعدي علي طليقته بالضرب اثر مشاجرة بينهما ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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