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الأحد 29 ديسمبر 2024
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ضبط 188 مخالفة تموينية متنوعة بمراكز الفيوم خلال 72 ساعة.. صور

جانب من الحملات
جانب من الحملات
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شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم بالتنسيق مع الجهات المعنية، عدة حملات مكبرة خلال الفترة من 25 إلى 28 ديسمبر الجاري، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتشديد الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار ومجابهة جشع واحتكار التجار للسلع.


وأوضح سامح شبل وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن مديرية التموين قد تمكنت خلال يومي 24،23 ديسمبر الجاري من ضبط 20 طن عشرون طن سماد يوريا محبب  خاص بوزارة الزراعة ومحظور بيعه وتداوله بالأسواق  محمله علي سيارتين نصف نقل كل سيارة 10 طن بطريق اسيوط مدخل دمو، وتم التحفظ على المضبوطات والسيارتين وتسليم المتهمان حضوريا لمركز شرطة الفيوم- 298 قاروصة سجائر بإجمالي 2980 علبه سجائر لاندوس و رويال وتايم مجهولة المصدر ومهربه ولا تتبع الشركة الشرقية للدخان تم ضبطها بسيارة ملاكي بناحيه كفور النيل وتم التحفظ على المضبوطات والسيارة وتسليم المتهم حضوريا-19 طن تسعة عشر طن سماد يوريا محبب خاص بوزارة الزراعة والمحظور بيعه أو تداوله بالأسواق بإجمالي عدد 380 شيكاره سماد يوريا زنة الواحدة 50 كجم وذلك على سيارتين نصف نقل - 20 شيكارة دقيق بلدى زنة الواحدة 50 كجم بإجمالي 1 طن دقيق بلدى وذلك على احد التريسكلات - عدد 21024 قطعة حلوى وشكولاتة مجهولة المصدر بدون علامات وبيانات وبدون فواتير تدل على المصدر-46 عبوة كريم وبودرة منتهية الصلاحية - 550 كجم اسمدة زراعية محظور تداولها- ٢٤٠علبه بويات ودهانات منتهية الصلاحية - ١٧٥عبوه  بويات ومواد طلاء منتهية الصلاحية - تجميع عدد ١٠ شكائر دقيق بلدي مدعم-  14.5 كجم لحوم بلديه مذبوحة خارج المجازر الحكومية – 10 كجم كبده مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي - تجميع عدد 4 شكائر دقيق بلدى مدعم - تجميع عدد 2 شكارة دقيق بلدى مدعم.


كما تم تحرير عدد 81 محضر للمخابز ما بين تصرف، نقص وزن، مواصفات، عدم وجود ميزان حساس-، عدم وجود قائمه و عدم نظافة ادوات العجين كما تم المرور على المخابز السياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، والمرور على مطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وتم عمل جرد لمحطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار، وكذلك المرور على محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة وكذا المرور على الأسواق والشوادر وضبط الأسعار وخاصة أسواق الخضار والفاكهة.

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