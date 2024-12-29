منها تأمين الحدود مع سوريا.. عمليات للجيش العراقى لملاحقة بقايا تنظيم داعش الإرهابي

قال محمد حسن الساعدي باحث سياسي، إن الجيش العراقي اتخذ إجراءات مشددة على الحدود مع سوريا، وهي إجراءات استباقية لملاحقة العصابات وجيوب باقية من داعش الإرهابية، في بعض مناطق يظن أنها وكر للعصابات.

وأضاف خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه العمليات الاستباقية تقوم بها القوات الأمنية وبدعم مباشر من الجيش العراقي وقوات مكافحة الإرهاب، وهي إجراءات مهمة لضبط الحدود، منها زرع كاميرات حرارية، وأسلاك شائكة على الحدود مع سوريا.

وأضاف أن العراق اتخذ إجراءات أمنية جيدة جدًا لملاحقة الإرهابيين والعصابات، وتشمل إجراءات أمنية على الحدود وفي الداخل العراقي.

وأوضح أن زيارة رئيس جهاز المخابرات العامة العراقي إلى سوريا، للتحذير والتنبيه، من عدم خروج عصابات داعش من السجون في سوريا، وحماية المراقد المقدسة في دمشق خصوصًا مرقدي السيدة زينب والسيدة رقية، بالإضافة إلى حماية الحدود وعدم التجاوز على سيادة العراق، وحماية الأقليات في سوريا، ومنهم العلويون والشيعة.