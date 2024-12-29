حكاية مقتل سائق علي يد عاطل في مشاجرة بالبدرشين

رغم حداثة سنة لكنه كان يعول أسرته ويكد ليلا نهارا طلبا للرزق كسائق "توك توك" أو العمل كمندوب توصيل طلبات "دليفري"، هكذا كان حال الشاب "إبراهيم صابر" الذي أتم عامه الـ17 قبل أشهر قليلة.

ذلك الشاب الذي بدأ العمل منذ نعومة أظافره لمساعدة أسرته في الاستمرار وتخطي الظروف المعيشية الصعبة، ولكنه قتل في لحظة غدر لم تكن في الحسبان وراح حاملا أحلام أسرته معه فلم يبق لهم سوي الحزن من بعده.

الرحلة الأخيرة

هناك في قرية الطرفاية التابعة لمركز ومدينة البدرشين جنوب محافظة الجيزة، لم يكن يعلم الشاب، أن خطواته الأخيرة ستقوده إلى مصير مأساوي، "إبراهيم"، المعروف بين جيرانه وأصدقائه بمثابرته واجتهاده في العمل، خرج كالعادة مساءً ليصطحب شقيقته من منزل أقاربهم القريب، تلك المهمة البسيطة لم يكن يدرك أنها ستكون الرحلة الأخيرة في حياته.

تفاصيل الجريمة

في حوالي الساعة 9:30 مساءً أمس الأول، وبينما كان الشاب يعبر أحد الشوارع المظلمة في طريقه إلى منزل أقاربه، واجه شابًا في الثلاثينات من عمره، معروفًا في القرية بسوء أخلاقه، نشبت مشادة كلامية بينهما، تطورت سريعًا إلى مشاجرة عنيفة.

الجاني الذي يملك سجلًا جنائيًا حافلًا ويتاجر بالمواد المخدرة، لم يتردد في استخدام العنف، ضرب "إبراهيم" بشومة على رأسه ضربتين قاسيتين، مما أفقده وعيه وأسقطه أرضًا.

نزيف حاد

مع سقوط "إبراهيم" تجمّع المارة على صوت المشاجرة، نُقل الشاب سريعًا إلى المستشفى على أمل إنقاذ حياته، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته البالغة.

الطبيب المناوب أكد أن الإصابة كانت قاتلة نتيجة نزيف حاد وكسر في الجمجمة، ما جعل من المستحيل إسعافه.

عائل أسرته

لم يكن لذلك المسكين ذنبا سوي أنه تواجد في المكان الخطأ وقابل ذلك المجرم الذي استباح دمه وقتله دون سببا يذكر سوي مشادات كلامية كالتي تحدث في تلك الأماكن المكتظة بالسكان، مناوشات وحرب كلامية تحولت لجريمة قتل مروعة راح ضحيتها عائل أسرته.

وفي جنازة مهيبة، ودّع المئات من أهالي القرية "إبراهيم" إلى مثواه الأخير، دموع العائلة وأصدقائه تحكي قصته التي انتهت بلا رحمة، تاركة خلفها ألمًا لا يُمحى وذكرى شاب كان رمزًا للكفاح والبراءة.

بلاغ وجثة

تفاصيل تلك الواقعة المأساوية كما دونتها سجلات مباحث مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة، كانت بتلقي الرائد أحمد يحيى رئيس وحدة المباحث إشارة من المستشفي تفيد باستقبال "إبراهيم صابر" 17 سنة، مصاب بكسر في الجمجمة ونزيف حاد ولقي مصرعه خلال محاولات إسعافه وادعاء تعدي آخر ومقيم بدائرة المركز.

ضربا بشومة

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص وبسؤال الشهود أرادوا بأن المجني عليه أثناء ذهابه ليصطحب شقيقته من منزل أقاربهم القريب، نشبت بينه وبين عاطل "له معلومات جنائية مسجلة" مشادة كلامية.

تطورت إلي مشاجرة تعدي خلالها المتهم علي المجني عليه ضربا بشومة محدثا إصابته التي أودت بحياته، جري التحفظ على الجثة داخل ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

ضبط المتهم

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم وتم بإرشاده ضبط الشومة المستخدمة في الجريمة وتم واقتياده إلي ديوان المركز واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

قرارات النيابة

وبالعرض على النيابة العامة بجنوب الجيزة والتي أمرت بانتداب طبيب شرعي لتشريح جثمان المجني عليه وإعداد تقرير واف عن كيفية وأسباب الوفاة وصرحت بالدفن عقب بيان الصفة التشريحية لها وتسليم الجثمان لذويه لاستكمال إجراءات الدفن.

وبمواجهة المتهم أمام جهات التحقيق بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقر بصحتها وعليه أمرت النيابة بحبسه 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد له في الميعاد المحدد.

واصطحب فريق من النيابة العامة المتهم إلي مسرح الجريمة لإجراء معاينة تصويرية وتمثيل جريمته، وطلبت النيابة صحيفة الحالة الجنائية للمتهم وجار استكمال التحقيقات.