مصرع 3 أشخاص أثناء عبورهم بحر المانش إلى بريطانيا

لقي ثلاثة أشخاص على الأقل حتفهم أثناء محاولتهم عبور القناة الإنجليزية (بحر المانش) من فرنسا إلى بريطانيا.



وأوضحت السلطات الفرنسية، أن عملية إنقاذ واسعة النطاق بدأت اليوم /الأحد/ من شاطئ في بلدة سانجات شمال فرنسا، وفقا لما أوردته صحيفة "الإندبندنت" البريطانية.

وقال مكتب إدارة البحرية الفرنسية، إن أربعة آخرين نقلوا إلى المستشفى بعد محاولتهم عبور القناة من فرنسا في قوارب صغيرة.

يُشار إلى أن هذه الوفيات التي وقعت في المياه الفرنسية هي الأولى في القناة منذ أكتوبر وترفع العدد الإجمالي للأشخاص الذين لقوا حتفهم أثناء محاولة عبور بحر المانش هذا العام إلى 52 على الأقل.

وتم نشر العديد من رجال الإطفاء وضباط إنفاذ القانون بأعداد كبيرة في قاعدة توم سوفيل الفرنسية، مع تحذير السلطات الفرنسية من أن عدد القتلى قد يرتفع مع استمرار العملية.

وتم نقل نحو 50 مهاجرا إلى رعاية منظمة يوتوبيا الخيرية الفرنسية الإنسانية، بينما يتولى رجال الإطفاء رعاية 10 أشخاص يعانون من انخفاض شديد في حرارة الجسم.

يأتي ذلك بعد أيام من عمليات عبور مئات المهاجرين للقناة الإنجليزية إلى بريطانيا، مع تبادل حزب العمال والمحافظين الاتهامات بشأن الأزمة.

