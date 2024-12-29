صراع خماسي على الصدارة.. ننشر جدول ترتيب الدوري المصري قبل انطلاق الجولة السابعة

تنطلق اليوم الأحد، منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز “دوري نايل” موسم 2024-2025 وسط منافسة قوية وشرسة بين جميع الأندية سواء للمنافسة على الصدارة أو الابتعاد عن منطقة الهبوط .

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 11 نقطة بفارق الأهداف عن الأهلي الثاني وبيراميدز الثالث وسيراميكا الرابع والمصري الخامس على الترتيب .

جدول ترتيب الدوري المصري

الزمالك 11 نقطة

الأهلي 11 نقطة " مباراة مؤجلة"

بيراميدز 11 نقطة

سيراميكا كليوباترا 11 نقطة

المصري البورسعيدي 11 نقطة

زد اف سي 9 نقاط

الاتحاد السكندري 9 نقاط

بتروجت 8 نقاط

طلائع الجيش 8 نقاط

غزل المحلة 8 نقاط

فاركو 7 نقاط

الإسماعيلي 6 نقاط

الجونة 6 نقاط

سموحة 5 نقاط "مباراة مؤجلة"

إنبي 5 نقاط

البنك الأهلي 5 نقاط

مودرن سبورت 4 نقاط

حرس الحدود 3 نقاط

ومن المقرر أن تقام 9 مباريات خلال الجولة السابعة على مدار 4 أيام " الأحد والإثنين والثلاثاء والأربعاء".

جدول مباريات الجولة السابعة من الدوري المصري

الأحد 29 ديسمبر

5:00 حرس الحدود × طلائع الجيش - ستاد حرس الحدود (المكس)

8:00 الزمالك × الاتحاد السكندري - ستاد القاهرة الدولي

الاثنين 30 ديسمبر

5:00 إنبي × الأهلي - ستاد المقاولون العرب

5:00 الجونة × بيراميدز - ستاد خالد بشارة

8:00 زد اف سي × بتروجت - ستاد القاهرة الدولي

20:00 فاركو × سموحة - ستاد حرس الحدود (المكس)

الثلاثاء 31 ديسمبر

5:00 سيراميكا كليوباترا × المصري - ستاد السويس الجديد

الأربعاء 1 يناير

5:00 مودرن سبورت × الإسماعيلي - ستاد القاهرة الدولي

8:00 غزل المحلة × البنك الأهلي - ستاد غزل المحلة