صراع خماسي على الصدارة.. ننشر جدول ترتيب الدوري المصري قبل انطلاق الجولة السابعة

تنطلق اليوم الأحد، منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز “دوري نايل” موسم 2024-2025 وسط منافسة قوية وشرسة بين جميع الأندية سواء للمنافسة على الصدارة أو الابتعاد عن منطقة الهبوط .
ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 11 نقطة بفارق الأهداف عن الأهلي الثاني وبيراميدز الثالث وسيراميكا الرابع والمصري الخامس على الترتيب .
جدول ترتيب الدوري المصري
الزمالك 11 نقطة
الأهلي 11 نقطة " مباراة مؤجلة"
بيراميدز 11 نقطة
سيراميكا كليوباترا 11 نقطة
المصري البورسعيدي 11 نقطة
زد اف سي 9 نقاط
الاتحاد السكندري 9 نقاط
بتروجت 8 نقاط
طلائع الجيش 8 نقاط
غزل المحلة 8 نقاط
فاركو 7 نقاط
الإسماعيلي 6 نقاط
الجونة 6 نقاط
سموحة 5 نقاط "مباراة مؤجلة"
إنبي 5 نقاط
البنك الأهلي 5 نقاط
مودرن سبورت 4 نقاط
حرس الحدود 3 نقاط
ومن المقرر أن تقام 9 مباريات خلال الجولة السابعة على مدار 4 أيام " الأحد والإثنين والثلاثاء والأربعاء".
جدول مباريات الجولة السابعة من الدوري المصري
الأحد 29 ديسمبر
5:00 حرس الحدود × طلائع الجيش - ستاد حرس الحدود (المكس)
8:00 الزمالك × الاتحاد السكندري - ستاد القاهرة الدولي
الاثنين 30 ديسمبر
5:00 إنبي × الأهلي - ستاد المقاولون العرب
5:00 الجونة × بيراميدز - ستاد خالد بشارة
8:00 زد اف سي × بتروجت - ستاد القاهرة الدولي
20:00 فاركو × سموحة - ستاد حرس الحدود (المكس)
الثلاثاء 31 ديسمبر
5:00 سيراميكا كليوباترا × المصري - ستاد السويس الجديد
الأربعاء 1 يناير
5:00 مودرن سبورت × الإسماعيلي - ستاد القاهرة الدولي
8:00 غزل المحلة × البنك الأهلي - ستاد غزل المحلة