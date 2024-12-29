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الأحد 29 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

اتهامات مانعة للمنافسة.. تحد جديد يواجه شركة «جوجل»

شركة «جوجل»
شركة «جوجل»
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تواجه شركة «جوجل» عملاقة التكنولوجيا العالمية، تحديا متزايدا بسبب اتهامات من منظمات دولية بممارسات تعطل المنافسة العادلة، ما يلقي بظلاله على استراتيجيها التجارية المستقبلية.

وعرضت قناة القاهرة الإخبارية تقريرا بعنوان « اتهامات مانعة للمنافسة.. تحد جديد يواجه جوجل»، فالاتهامات الأخيرة ركزت على متصفح «كروم» حيث تشير التقارير إلى احتمال إجبار الشركة على بيعه، وهو ما قد يشكل تحولا جذريا في قطاع التكنولوجيا.

لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية صعدت من موقفها متهمة جوجل بتقييد المنافسة خاصة في النزاع مع موقع «ياهو» حول الإعلانات المستهدفة، هذه التطورات دفعت جوجل إلى تقديم حلولا عدة، أبرزها اقتراح تقسيم محركات البحث على أجهزة أيفون وآيباد كجزء من صفقة مع شركة آبل.

وعلى الرغم من دفاع آبل عن الاتفاق، معتبرة أنه يعزز تجربة المستخدمين، إلا أن الاتهامات تشير إلى احتمال فرض قيود صارمة على جوجل في المستقبل القريب.

وأكدت جوجل أنها قدمت حلولا مبتكرة للتعامل مع الاتهامات لكنها انتقدت اللجنة الفيدرالية لعدم النظر بجدية في هذه الحلول، ومع ذلك لم تفصح الشركة عن تفاصيل كثيرة، مما يزيد من الغموض حول استراتيجتها لمواجهة هذه التحديات التنظيمية.

شركة جوجل اتهامات متصفح كروم التجارة الفيدرالية الأمريكية