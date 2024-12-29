مدير المستشفيات الميدانية بغزة: الاحتلال يحاصر المواطنين شمال القطاع.. ولا توجد أي خدمة صحية

قال مدير المستشفيات الميدانية بغزة مروان الهمص، إن الاحتلال يحاصر المواطنين في شمال القطاع ودمر ثلاثة مستشفيات ولا توجد أي خدمة صحية بالمنطقة.

وأضاف مدير المستشفيات الميدانية بغزة للقاهرة الإخبارية، اليوم الأحد، نطالب بإقامة مستشفيات ميدانية في القطاع حتى يمكننا تقديم الخدمة الطبية اللازمة للمصابين.

وفي سياق ذات صلة، أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم، أن الحصار الذي يفرضه جيش الاحتلال الإسرائيلي على شمال غزة منذ أكثر من 80 يومًا يعرض حياة حوالي 75 ألف فلسطيني للخطر، وفقا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وأعربت المنظمة عن صدمتها من الهجوم الذي استهدف مستشفى كمال عدوان، ما أدى إلى خروج آخر مرفق صحي رئيسي في شمال غزة عن الخدمة.

وتواصل قوات الاحتلال ارتكاب جرائم الإبادة والتهجير والتجويع بحق نحو 80 ألف فلسطيني محاصرين في مناطق جباليا وبيت حانون وبيت لاهيا شمال قطاع غزة منذ 5 أكتوبر الماضي، مما أسفر عن مقتل أكثر من 4 آلاف فلسطيني وفقدان العديد منهم، إضافة إلى 12 ألف جريح و1750 معتقلًا.

وكانت أحدث الجرائم هي إحراق مستشفى كمال عدوان، مما أدى إلى تعطيل آخر مرفق صحي في المنطقة، في حين استهدفت المدفعية الإسرائيلية الطابق العلوي في المستشفى المعمداني شرق مدينة غزة.