الكونغو الديمقراطية: احتدام المعارك بين الجيش الكونغولي وحركة 23 مارس بجنوب إقليم "لوبيرو"

أفاد مسئولون محليون بأن مواجهات عنيفة اندلعت بين القوات المسلحة الكونغولية وعناصر حركة 23 مارس المتمردة في جنوب إقليم "لوبيرو" بمقاطعة "كيفو الشمالية" بشرق البلاد.



وأوضح هؤلاء، وفقا لوسائل إعلام محلية، اليوم، أن المعارك دارت حول قريتي "مامباسا" و"أليمبونجو" الواقعتين على بعد حوالي 60 كيلومترا جنوب مركز إقليم "لوبيرو".

وأشاروا إلى أن طائرات هليكوبتر قتالية تابعة للقوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية قامت بقصف مواقع متمردي حركة 23 مارس حول هاتين القريتين منذ صباح يوم أمس السبت ومازال الوضع متوترا في المنطقة.

وأقامت القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية مواقع دفاعية متقدمة في "مامباسا" بينما أقامت حركة 23 مارس حصنا على مسافة من مامباسا لمنع أي تقدم للقوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية نحو "أليمبونجو".

من جهة أخرى، لقي خمسة مدنيين مصرعهم، بينهم 3 نساء، في كمين نصبه متمردو حركة 23 مارس يوم أمس السبت في منطقة "نجويندا"، الواقعة على بعد 12 كيلومترا من كيوانجا، في إقليم روتشورو (بمقاطعة كيفو الشمالية).

وقال جان كلود بامباز، رئيس تنسيقية المجتمع المدني في إقليم "روتشورو": "وقعت هجمات في قريتي نجويندا وكيسيجورو يوم السبت وسجلنا وفاة 5 مدنيين ذبحا في كمين نصبته حركة 23 مارس".

وأضاف أن هذا الكمين نُفذ في سياق تزايد التوترات بين الجماعات المسلحة التي تتنافس على السيطرة على هذا الجزء من مقاطعة كيفو الشمالية.

جدير بالذكر أن الوضع في إقليم "روتشورو" يبعث على القلق أكثر فأكثر؛ نظرا لأنه يشهد بانتظام اشتباكات بين حركة "23 مارس" والقوات المسلحة الكونغولية التي تدعم بدورها ميليشيات الدفاع الذاتي "وازاليندو".