كانت مخنوقة.. تحقيق عاجل في العثور على جثة مسنة داخل شقتها ببولاق الدكرور

فتحت جهات التحقيق بالجيزة، تحقيقا عاجلا حول العثور على جثة سيدة مسنة مخنوقة داخل شقتها بمنطقة بولاق الدكرور، وكلفت الطب الشرعي بإجراء الصفة التشريحية لجثمانها واعداد تقرير مفصل بأسباب الوفاة، واستمعت إلى إفادات سكان العقار الذي تقطن به لمعرفة ملابسات الحادث، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الشقة لمعرفة ماذا كان تردد أحد الأشخاص قبل وقوع الجريمة، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

تحريات مكثفة لضبط الجاني



يجري ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة برئاسة اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة، تحريات أمنية مكثفة لسرعة كشف ملابسات وتفاصيل واقعة العثور على جثة مسنة في عقدها التاسع مخنوقه ووجود بعثرة بمحتويات الشقة، من خلال فحص كاميرات المراقبة وفحص علاقات والمترددين علي المجني عليها وتتبع خط سير القاتل وضبطه.

تلقي المقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها تلقيها بلاغا بالعثور علي جثة داخل شقة سكنية بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور علي جثة مسنة في عقدها التاسع بها آثار خنق ووجود بعثرة بمحتويات الشقة وسرقة مبلغ مالي، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.