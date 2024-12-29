6 علامات تحذيرية تكشف إصابتك بأمراض نفسية خطيرة.. تعرف عليها

كشفت الدكتورة أنيتا جوهيل ثورب، المتخصصة في مجال الصحة العقلية، عن أبرز الإشارات التحذيرية التي قد تدل على أخطر الاضطرابات النفسية، وفقًا لما نشرته مجلة "ذا صن".

وتقول الدكتورة أنيتا جوهيل ثورب:على الرغم من أن فترات العطلات الموسمية والأعياد قد تبدو مليئة بالفرح والبهجة، إلا أن الضغوط النفسية قد تدفع العديد من الأشخاص للتظاهر بالسعادة بينما يعانون في صمت. ولذلك، من الضروري أن نكون أكثر وعيًا بمشاعر من حولنا، خاصة أولئك الذين يعانون من "الاكتئاب المبتسم"، وهو مصطلح يُستخدم لوصف الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب ولكنهم يخفون مشاعرهم الحزينة خلف ابتسامة مزيفة.

وتظهر هذه الفئة من الأشخاص وكأنهم يعيشون حياة طبيعية ويبدون سعيدين في المناسبات العائلية والاحتفالات، بينما هم في الواقع يكافحون داخليًا مع مشاكل نفسية قد تصل إلى مستويات خطيرة.

وتوضح أنيتا جوهيل أن الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب المبتسم يبدون في الظاهر كأنهم يتحكمون في حياتهم، لكنهم في الواقع يعانون في صمت ويحاولون التكيف مع مشاعرهم السلبية من خلال التظاهر بالسعادة.

وتتمثل هذه العلامات فى ألاتى :

1-التعب الشديد بينما يشعر الجميع بالإرهاق في نهاية العام فإن الشخص الذي يعاني من الاكتئاب المبتسم قد يبدو أكثر تعبا بكثير خاصة أن الحفاظ على الابتسامة يستهلك طاقة كبيرة.

2-الصداع وآلام البطن قد تكون الآلام الجسدية مثل الصداع أو آلام المعدة نتيجة للتوتر النفسي الكامن وراء الابتسامة المزيفة.

3- الإفراط في تناول الطعام حيث يميل الجميع إلى الإفراط في تناول الطعام خلال العطلات قد يتجاوز البعض الحد كوسيلة للتعامل مع مشاعرهم السلبية.

4- الشعور بثقل الجسم إذا بدا الشخص غير قادر على النهوض أو القيام بأنشطة بسيطة فقد يكون هذا بسبب شعوره بالتعب العاطفي والنفسي.

5- الحساسية الزائدة للنقد أو الرفض قد يُظهر الشخص تأثرا زائدا بأي نقد أو رفض ما يعكس ضعفا عاطفيا دفينا.

6- النوم لفترات أطول قد يحاول الشخص الهروب من مشاعره السلبية من خلال النوم لفترات طويلة.

وإذا لاحظت أن أحد أحبائك يظهر هذه العلامات من المهم أن تقدم له الدعم المناسب حاول التحدث معه بشكل لطيف ودون إصدار أحكام مع الحرص لتمكين الشخص من التعبير عن مشاعره.

وضرورة التحقق من مشاعر أحبائك خاصة في الأوقات الصعبة مثل العطلات .