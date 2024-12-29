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الأحد 29 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الصحة العالمية: 75 ألف فلسطيني محاصرون شمال غزة.. وحياتهم في خطر

قطاع غزة
قطاع غزة
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أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، أن الحصار الذي يفرضه جيش الاحتلال الإسرائيلي على شمال غزة منذ أكثر من 80 يومًا يعرض حياة حوالي 75 ألف فلسطيني للخطر، وفقا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وأعربت المنظمة عن صدمتها من الهجوم الذي استهدف مستشفى كمال عدوان، ما أدى إلى خروج آخر مرفق صحي رئيسي في شمال غزة عن الخدمة.

وتواصل قوات الاحتلال ارتكاب جرائم الإبادة والتهجير والتجويع بحق نحو 80 ألف فلسطيني محاصرين في مناطق جباليا وبيت حانون وبيت لاهيا شمال قطاع غزة منذ 5 أكتوبر الماضي، مما أسفر عن مقتل أكثر من 4 آلاف فلسطيني وفقدان العديد منهم، إضافة إلى 12 ألف جريح و1750 معتقلًا.

وكانت أحدث الجرائم هي إحراق مستشفى كمال عدوان، مما أدى إلى تعطيل آخر مرفق صحي في المنطقة، في حين استهدفت المدفعية الإسرائيلية الطابق العلوي في المستشفى المعمداني شرق مدينة غزة.

منظمة الصحة العالمية جيش الاحتلال شمال غزة مستشفى كمال عدوان