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الأحد 29 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تليفزيون البوابة

مجلس الأمن يوافق على نشر قوة إفريقية جديدة لحفظ السلام بالصومال.. فيديو

مجلس الأمن يوافق
مجلس الأمن يوافق على قوة أفريقية جديدة لحفظ السلام بالصومال
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وافق مجلس الأمن الدولي على نشر بعثة إفريقية جديدة في الصومال، ستحل محل بعثة "أتميص" في بداية العام المقبل، تحت اسم "بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الصومال".

تهدف البعثة إلى مكافحة حركة الشباب المتطرفة وتعزيز الاستقرار في البلاد، كما ستعمل لمدة عام واحد، مع إمكانية التمديد حسب الحاجة.

 تم إقرار القرار بأغلبية 14 صوتًا مع امتناع الولايات المتحدة، التي أعربت عن تحفظها بسبب تكاليف التمويل المرتفعة، مشيرة إلى أن الأمم المتحدة قد تغطي 75% من تكلفة البعثة. 

يسعى الاتحاد الأوروبي وأمريكا لتقليص حجم القوات لتقليل التكاليف، في الوقت نفسه، أعلنت مصر عن مشاركتها في البعثة، بينما قررت إثيوبيا عدم المشاركة بسبب التوترات السياسية مع الصومال.

https://youtube.com/shorts/Z3yHPEMuYxA

الاتحاد الأوروبي بعثة الاتحاد الأفريقي حركة الشباب المتطرفة دعم الصومال مجلس الأمن الدولى