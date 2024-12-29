أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، اليوم الأحد،ارتفاع عدد ضحايا تحطم طائرة الركاب الكورية الجنوبية إلى 177 قتيلا.

وفي سياق متصل، ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، اليوم، أن طائرة تقل 181 شخصًا، بواقع 175 راكبًا و6 من طاقم الضيافة، انحرفت عن المدرج واصطدمت بجدار في مطار موان الدولي بكوريا الجنوبية.

وكانت قد ذكرت السلطات الكورية، بأنّ الحادث أسفر عن سقوط 120 قتيلًا في حصيلة غير نهائية حتى الآن.

وأوضحت أن الطائرة المنكوبة كانت في رحلة من بانكوك في تايلاند إلى مطار موان الدولي بإقليم جنوب جولا على بعد 288 كيلومترًا جنوب غرب العاصمة سول.

وقال مُتحدث باسم شركة الطيران "جيجو إير" إن الطائرة المنكوبة من طراز بوينج 737-8AS.

وأعلنت إدارة الإطفاء بكوريا الجنوبية، قبل قليل، عن ارتفاع عدد قتلى تحطم الطائرة بمطار موان إلى 151 قتيلا.

ودفعت السلطات بسيارات الإطفاء التي تمكنت من إخماد حريق نشب جراء تحطم الطائرة في مطار موان، كما رفعت حالة الطوارئ؛ في ظل احتمالية هبوط طائرات قد تعبر بالمطار.

وكشفت إدارة الطوارئ في كوريا الجنوبية، أنّ الطائرة المنكوبة اندلع بها حريق، بعد تعطل عجلات الهبوط.

وفي سياقٍ ذي صلة، قالت وزارة النقل في كوريا الجنوبية، إن مواطنين اثنين من تايلاند كانا على متن الطائرة المنكوبة.

وأضافت الوزارة في بيانٍ أن المحققين يبحثون عن سبب الحادث الذي أودى بحياة ما لا يقل عن 120 شخصًا، وفقًا لأحدث البيانات.

من جانبه، طالب الرئيس الكوري الجنوبي بالوكالة تشون سانج موك، ببذل كل الجهود الممكنة في عمليات الإنقاذ بعد تحطم طائرة بمطار موان، كما دعا إلى عقد اجتماع طارئ بشأن حادث تحطم الطائرة.