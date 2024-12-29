وزير الزراعة يكرم مزراعي القمح ويوجه بحملة قومية لمكافحة الحشائش على نفقة الوزارة

كرم علاء فاروق وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي مزراعي ومنتجى القمح من خلال إحتفالية الحملة القومية للقمح والذي نظمها معهد المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية.

كما كرم الباحثين والمرشدين الزراعيين وبعض وكلاء وزارة الزراعة في المحافظات وذلك بحضور الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور علاء خليل مدير معهد المحاصيل ومديري المعاهد والمعامل البحثية وبعض قيادات الوزارة.

وخلال الاحتفالية وجه وزير الزراعة الشكر الى كل مزراعين مصر واصفا إياهم بانهم عصب الأمن الغذائى، مؤكدا وضع كل إمكانيات الوزارة في خدمة صغار المزارعين والذين يقومون بزراعة أكثر من خمسة ملايين فدان

كما اشاد "فاروق" بالعلماء والباحثين في مركز البحوث الذين يسارعون الزمن من أجل استنباط أصناف جديدة من التقاوى والبذور للمحاصيل الاستيراتيجية عالية الجودة والإنتاجية ومقاومة للتغيرات المناخية وتسهم في ترشيد المياه، مؤكدا دعم القيادة السياسية والرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لكل الأبحاث العلمية التطبيقية الجادة التي تسهم في خدمة المجتمع وتحقيق الأمن الغذائي.

وقال وزير الزراعة، اننا نسعى إلى زيادة متوسط إنتاجية الفدان من 22 أردب الى 25 أردب الامر الذي يوفر كثيرًا من تكاليف إستصلاح الأراضي الصحراوية الباهظة، مشيدًا ببعض المزراعين الذين حققوا 28 أردب للفدان من خلال الحقول الإرشادية.

واستمع فاروق إلى مشكلات بعض المزراعين ووجه بتنظيم حملة قومية لمكافحة حشائش القمح خلال الموسم الحالي، وعلى نفقة الوزارة، مشيرا إلى قيام الوزارة بتوفير كافة مستلزمات الإنتاج وكذلك الميكنة الزراعية في كل مراحل الزراعة حتى الحصاد لزيادة الانتاجية وتقليل الفاقد والهدر.

كما وجه الوزير بزيادة الحقول الإرشادية للمزارعين على مستوى الجمهورية في كافة المحاصيل الإستراتيجية وخاصة القمح باعتباره أحد أهم محاور الأمن الغذائي.

وزير الزراعة أكد ان العام الجديد سوف يشهد طفرة في الخدمات المقدمة للمزارعين خاصة في الإرشاد الزراعي والتحول الرقمى والقوافل البيطرية وضبط سوق المبيدات والأسمدة، مشيرًا إلى إنشاء أكثر من ٢٥٠ مركز ارشاد زراعي من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وفي نهاية كلمته وجه وزير الزراعة الشكر للدكتورة جينا الفقى رئيس اكاديمية البحث العلمى على هذا التعاون المثمر مع الوزارة وكذا الفريق المشارك في الحملة من مركز البحوث الزراعية والجامعات المصرية وغيرها،

من جانبه وجه الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية الشكر الى وزير الزراعة لحرصه على الحضور لتكريم المزراعين ودعم وتشجيع العلماء والباحثين

واضاف "عبدالعظيم" اننا نجتمع اليوم فى حضور هذه الكوكبة لتكريم زراع محصول القمح الذى يعتبر المحصول الغذائى الأكثر أهمية فى غذاء الشعب المصرى وشعوب العالم وهذا التكريم للمزارعين المتفوقين والسادة مهندسي الإرشاد المتميزين لتحقيق محصولا عاليا من القمح يعنى قدرتهم على تطبيق التوصيات الفنية للمحصول وهذا ليس تكريماً للمزارعين فقط بل لكل من ساهم فى إنتاج القمح إبتداءا من الباحث الذى يستنبط الأصناف الحديثة ويضع التوصيات الفنية لتعظيم إنتاجية وحدة المساحة والباحثين من التخصصات المختلفة وجهاز الإرشاد الزراعى وإدارة إنتاج التقاوى وغيرهم من قطاعات الوزارة تحت رعاية وزير الزراعة .

كما استعرض د علاء خليل مدير معهد المحاصيل الحقلية جهود المعهد في استنباط الأصناف الجديدة من المحاصيل الاستراتيجية عالية الجودة والإنتاجية وكذلك جهود الحملة القومية للقمح والتي بدأت نشاطها من بداية الثمانيات حتى الآن،

واشاد بالتعاون مع اكاديمية البحث العلمى حيث أدت إلى النجاحات التى تحققت خاصة خلال العشر سنوات الماضية مما ساهم في إنتشار زراعة الأصناف الحديثة والزراعة على مصاطب مما أدى إلى ترشيد إستهلاك المياه وتوفير فى كميات التقاوى المستخدمة فى الزراعة الأمر الذي انعكس ذلك على زيادة المساحة المنزرعة لتصل إلى أكثر من ثلاثة ملايين فدان بإنتاجية تصل إلى 10 ملايين طن مما يساهم فى تقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك ، وينعكس ذلك على اقتصاديات دخل المزارع لتأهل له حياة كريمة وغيرها من الانجازات التى تحققت.